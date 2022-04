Nuevo León dice ‘adiós’ al cubrebocas: uso será opcional en espacios cerrados

El gobierno de Nuevo León anunció que a partir del domingo 24 de abril apostará por una cultura de autocuidado de la ciudadanía por lo que el uso de cubrebocas en lugares cerrados será opcional.

“Ya llegó el momento de vernos los rostros, vernos las caras de convivir, salir adelante y aprender de lo sucedido. Nuevos hábitos, nuevos propósitos, pensar en grandeza, pensar en un nuevo Nuevo León”, dijo el gobernador Samuel García.

Escuelas, guarderías, hospitales, farmacias, transporte público, asilos, aeropuerto y la central de autobuses son sitios donde el cubrebocas es, hasta ahora, obligatorio.

“A mi no me gusta, no comparto eso de la nueva normalidad, mejor veamos a futuro. ¿Qué sacamos de bueno del COVID? Veamos como salir adelante, todos juntos, responsables”, agregó.

Nuevo León fue de los primeros estados en eliminar el uso del cubrebocas en espacios abiertos. Tras dos eventos masivos y las vacaciones, el semáforo epidemiológico sigue en verde.

“Yo creo que esto nos va a ayudar mucho, ante tantas enfermedades de salud mental que obviamente el COVID agravó, imagínense dos años de encierro”, subrayó el gobernador.

Con corte al miércoles, Nuevo León registra 45 nuevos contagios de COVID mientras que 63 personas están hospitalizadas, cuatro de ellas respirando con ayuda mecánica.

La Secretaría de Salud en la entidad hizo un llamado a la población a completar su esquema de vacunación COVID para lograr la llamada inmunización de rebaño y evitar una nueva ola por propagación de nuevas cepas.