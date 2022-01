Senado aprueba licencia por tiempo indefinido que solicitó Salgado Macedonio

Chilpancingo, Gro., - El Senado de la República aprobó la solicitud de licencia que pidió Félix Salgado Macedonio, para separarse del cargo por tiempo indefinido.

La solicitud la hizo el senador por Guerrero desde el 15 de enero pasado y la tarde de este miércoles la Comisión Permanente la aprobó, de tal manera que el actual secretario General de Gobierno del Estado, Saúl López Sollano, en su calidad de suplente, asumirá esa curul.

Antes, el Instituto Nacional Electoral (INE), reiteró que se hará cargo de la promoción de la consulta para la revocación de mandato, de tal manera que advirtió que ningún político debe asumir esa función, incluido el propio Salgado Macedonio, quien el sábado pasado en su muro de Facebook, anunció que solicitó licencia al Senado para respaldar la consulta.

“Nuestro país vive un momento crucial en su historia, al estar a 84 días de que se lleve a cabo el ejercicio para ratificar el mandato del Presidente de la República, y es menester que quienes creemos y entendemos lo que es y significa la Cuarta Transformación trabajemos hombro con hombro para terminar de sentar las bases del cambio verdadero en nuestro país”, fue parte del texto que Félix Salgado publicó en sus redes sociales.

Durante una transmisión en vivo en su muro de Facebook, el ahora senador con licencia dijo que “el INE ya me advirtió que no puedo ir a hacer trabajos de promoción para la revocación de mandato. yo nunca le dije al INE que yo iba a eso, lo único que dije es que solicité licencia porque voy a hacer tareas políticas”.

Y cuestionó que el INE no puede decirle que puede o no hacer, “yo se lo que voy a hacer, y no le estoy pidiendo permiso al INE. Este corazón es mío y está con Andrés Manuel López Obrador hasta la muerte, hasta el final”, dijo Salgado Macedonio.

En la transmisión, que hizo el ex presidente de Acapulco, consideró que es una fobia la que tiene el INE en su contra, y por eso la instancia electoral le advirtió que no puede hacer labor a favor de la Consulta para la revocación de mandato.

Agregó que previo a que solicitara licencia, el INE había dicho que no contaba con presupuesto para realizar la consulta, “pero como ya pedí la licencia, el INE dice que yo no puedo promover y que lo van a hacer ellos, eso quiere decir que el INE ya reconoció que si va a hacerlo y eso se logra gracias a nosotros, el pueblo”.

Preguntó a quienes se encontraban con él reunidos, en un lugar conocido como El Jardín del Toro en Chilpancingo, “¿le ayudamos o no le ayudamos al INE?”, a lo que respondieron sus seguidores que sí, “porque ellos (el INE) no quiere promover nada, ni hay casillas, ni hay spots, ni nada, porque ellos no quieren, y porque dicen que no tienen presupuesto”.

Al finalizar la transmisión el padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, dijo que ya no es senador, ya le aprobaron la licencia en el Senado, “soy un ciudadano más, sin fuero, sin tarea que tiene que ver con el senado, asume esa función Saúl López Sollano, ahora soy un simple ciudadano que tengo mis derechos políticos para ejercerlos”.