‘Cuau’ denuncia ante la FGR a ‘narcopolíticos’ que han pactado con el crimen organizado

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo acudió este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar a “narcopolíticos” y a quien resulte responsable, por las amenazas que, afirma, él y su familia han recibido por parte del crimen organizado que impera en la entidad.

Blanco Bravo también acusó al exgobernador Graco Ramírez y Alberto Capella, extitular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), así como a los fiscales locales, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar, por el daño que han causado al estado de Morelos.

“Estos personajes (opositores) quieren dañar mi imagen (...) Vine a presentar una denuncia y venimos a dar la cara. Es una guerra que inició desde que llegué, les estorbo a la clase política. Yo no soy político soy ciudadano y por eso voy a seguir luchando contra estos narcopolíticos y de los políticos que le han hecho daño al estado”, expresó Cuauhtémoc Blanco.

Y es que a decir del mandatario morelense, los exfuncionarios del gobierno graquista, son quienes sí habrían pactado con Santiago Mazari alias ‘El Carrete’, líder del grupo criminal ‘Los Rojos’, y quienes están detrás de la escalada de violencia en la entidad, así como la guerra sucia en su contra, en las que incluso se le ha amenazado mediante narcomantas.

Asimismo, señaló que existen audios y demás pruebas contra Alberto Capella y Graco Ramírez, quienes presuntamente permitieron que ‘Los Rojos’ operaran en la entidad.

No obstante, señaló que las “narcomantas” seguirán apareciendo, ya que dijo que “les duele que este futbolista les haya sacado la verdad a todos estos narcopolíticos. Pero ya se los dije, no me voy a quedar callado”, abundó.

Si bien el mandatario no dijo los nombres de los funcionarios locales que sí han pactado con el crimen, señaló que van desde policías estatales, municipales, jueces, diputados y alcaldes, además de los dos fiscales Uriel Carmona y Juan Salazar.

Reiteró que si hubiera hecho algún pacto con el crimen (los personales con los que aparece en una foto) no hubieran sido detenidos; es decir, Raymunda Isidro Castro alias ‘El Ray’, quien fue asesinado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Atlacholoaya, y Homero Figueroa Meza alias ‘El Profe’. Solo falta capturar al que la apodan ‘La Trip’ del Comando Tlahuica, explicó Blanco.

Los motivos de la denuncia del ‘Cuau’

Verónica Bacaz

El abogado de Blanco Bravo, Alfonso Pérez Daza explicó que se solicitó la intervención de la FGR, derivado de que hace unos días, diputados locales interpusieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para investigar al exfutbolista sobre las acusaciones en su contra por vínculos con la delincuencia organizada.

Ello después de que hace unas semanas se difundió una imagen en medios nacionales en las que el gobernador de Morelos aparece con tres presuntos líderes de la delincuencia organizada en una iglesia de Yautepec en 2018.

“El fiscal Uriel Carmona es perito en derecho, él tiene pleno conocimiento de que es incompetente para conocer o investigar delitos sobre delincuencia organizada o narcotráfico. Es esta fiscalía especializada -donde venimos a denunciar- la que debe conocer e investigar los hechos para deslindar responsabilidades”

“Ha declarado el gobernador Cuauhtémoc Blanco que él no pacta con criminales, por el contrario, hoy presentamos datos de prueba que acreditan que el gobernador ha sido, en diversas ocasiones, amenazado por diversos grupos criminales que operan en el estado”, expresó.