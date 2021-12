Falta de personal de enfermería, desorganización e información provocan caos en jornada de vacunación en Cuernavaca

Cuernavaca, Mor.- La falta de personal de enfermería, la desorganización y el haber establecido sólo dos sedes para la tercera dosis de vacunación contra COVID-19 de mayores de 60 años provocó que la jornada de hoy se convirtiera en un caos en la capital morelense.

“Nos enteramos ayer en la mañana, nos tomó por sorpresa, pensábamos que la vacunación le tocaba a los niños, pero no que habría tercera dosis, nos esperamos un día para imprimir el comprobante pero no pensamos que fuera estar así de lleno”, señaló Lilia García, de 92 años y que prefirió retirarse al no poder estar parada mucho tiempo.

Las personas de la tercera edad llegaron a la sede de la delegación de Bienestar Social y al Hospital Militar del 21 Batallón de Infantería desde las 3:00 horas, algunos en sillas de rueda, otros con bastón y unos más con banquitos de plástico.

Y, pese a las condiciones climáticas, esperaron a que dieran las 8:00 horas para que los Servidores de la Nación los comenzaran a organizar y que de esta manera avanzara la fila.

Sin embargo, algunos sufrieron la baja de presión y hasta desmayos debido a que no habían desayunado. Otros más tuvieron que perder su lugar en la fila, pues no había sanitarios cerca para poder hacer sus necesidades.

En el caso del señor Andrés Pérez, de 61 años, refirió que estaba confundido porque él se vacunó con Pfizer hace más de seis meses y la tercera dosis era AstraZeneca; pero dijo que después escuchó en la radio que no había problema por combinar las dosis.

Aunado a ello, el operativo de tránsito vehicular por parte del Ayuntamiento de Cuernavaca no fue suficiente, por lo que el caos vehicular se prolongó hasta casi mediodía, en la zona de la Glorieta de La Paloma de la Paz y la avenida Domingo Diez.

Ante ello, el delegado de Bienestar, Raúl Anaya Rojas, en una entrevista atribuyó esta problemática a la falta de personal de enfermería dado que, como es cierre de año, a algunos se les venció el contrato laboral.

También, dijo que en esta ocasión ya no se contó con el apoyo del Campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el cual anteriormente había servido como macromódulo de vacunación y las personas podían acudir a aplicarse la vacuna desde su automóvil.

Por tanto, agregó que extenderán estas jornadas de vacunación para evitar que las personas mayores esperen mucho tiempo en estos puntos desde la madrugada y exponerse a las bajas temperaturas.

Incluso, ante la falta del recursos humanos, la Brigada Correcaminos, a cargo de la delegación del IMSS, informó sobre la suspendió la vacunación en el municipio de Puente de Ixtla.

“Fue intempestiva la decisión porque el anuncio fue a mediodía y tuvimos que replantear todo y no podemos rezagarnos, pero estaremos vacunando en esas sedes hasta el 17 de diciembre. Además, seguimos vacunando el resto de municipios faltantes de 15 a 17 (años). Ni hemos parado”, señaló vía telefónica el coordinador de la Brigada, José Miguel Ángel Van Dick-Puga.

El funcionario federal comentó que tan sólo ayer se puso el refuerzo a más de 4 mil personas, pero prevén que hoy sean más porque es un grupo de edad muy noble.

“Por lo que pedimos a la gente que si ve aglomerado que vaya otro día, ya que serán nueve días en forma consecutiva, los que estaremos vacunando en Cuernavaca y zona metropolitana, es mucho el trabajo, mucha la presión, pero los tenemos que vacunar a todos”, insistió.

No obstante, agregó que la gente que se vacunó con Pfizer y ahora tiene dudas de ponerse el refuerzo con AstraZeneca, puede acudir “con toda confianza”.

SUSPENDEN VACUNACIÓN EN PUENTE DE IXTLA POR VIOLENCIA

El también titular de la delegación del IMSS confirmó que se suspendió la vacunación en el municipio de Puente de Ixtla a consecuencia de los últimos enfrentamientos armados registrados en dicho municipio de la zona sur poniente de la entidad.

“Si vamos atenderlos en otros municipios, te lo digo a ti como primicia, no vamos a exponer al personal y no contamos con apoyo de seguridad”, añadió Van Dick-Puga.