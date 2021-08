Asesinan a periodista en Veracruz

Veracruz, Ver.- El periodista y locutor Jacinto Romero Flores fue asesinado a balazos cuando circulaba en su automóvil en la comunidad de Potrerillo, en el municipio de Ixtaczoquitlán, en la zona centro del estado de Veracruz.

De acuerdo a las redes sociales del periodista, apenas hace dos días habría celebrado su cumpleaños.

Diferentes grupos del gobierno se encuentran en la zona para atender este ilícito.

Por su parte el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que ya están tras los agresores del comunicador y aseveró que no se permitirán los ataques en contra de periodistas.

“Reiteramos que no se permitirá que intenten amedrentar a la población y en particular, mucho menos a los periodistas, por lo que cualquier intento en ese sentido no quedará impune. Estamos ya tras los agresores del atentado contra un reportero en el municipio de Ixtaczoquitlán”, señaló a través de sus redes sociales.

De acuerdo con medios de comunicación locales Romero Flores ya había recibido algunas amenazas de muerte por su labor periodística en la zona en la que normalmente laboraba.

Cabe recordar que precisamente el municipio de Ixtaczoquitlán se vio envuelto en una serie de actos de violencia hace unos días, cuando elementos de la FGE y la SSP desmantelaron una casa de seguridad, lo que repercutió en ataques por parte de grupos armados en contra de las instalaciones de la Fiscalía en municipios cercanos.