Cambios ‘marca 4T’: Cuitláhuac García presume que ya no tienes que pagar en gasolineras por usar baños

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que los cambios de la Cuarta Transformación ya están presentes en México, esto debido a que ya no se cobra una cuota por ingresar a los sanitarios de las gasolineras del estado.

El mandatario contó que recorre Veracruz “de arriba hacia abajo”, por lo que es irremediable su paso por una estación gasolinera.

“Paso a veces a los baños y veo el cambio. Ya hasta uno se anima a darle la cooperación porque ya no la exigen, ya está ahí, es voluntaria”, dijo en un video que se viralizó en redes sociales.

Este suceso fue calificado por García Jiménez como “increíble, pero cierto”. En tanto, subrayó que ahora la cooperación voluntaria la “das con gusto” al no ser exigida.

“En ninguna me han dicho “oiga, tiene usted que pagar”. Incluso me topé con una en la que me dijeron “no, no pague, es gratis”. En serio, yo hasta iba a grabar. Parece increíble, pero es cierto”, dijo.