Emma Coronel relata cómo es la relación de sus hijas con ‘El Chapo’: ‘Estoy feliz con eso’

Emma Coronel nuevamente habló sobre detalles de cómo es la relación que mantiene con 'El Chapo', pero esta vez centrada en sus hijas. (Foto: HBO/Cuartoscuro)

Las hijas de Emma Coronel mantienen una relación cercana con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, a pesar de que el narcotraficante mexicano se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, aseguró la modelo.

De acuerdo con ella, sus hijas gemelas están muy apegadas a su padre, con quien mantienen comunicación y al que, afirmó, pueden ver y escuchar.

Las declaraciones de Emma Coronel sobre ‘El Chapo’ Guzmán se dieron durante una transmisión en vivo en su cuenta de Kick, donde también pidió a sus seguidores no creer todo lo que se dice sobre ella y su familia.

“Siempre va a existir una relación, es el papá de mis tesoros y ellas son muy apegadas a él, lo ven, hablan con él y tienen una comunicación muy hermosa. Así debe ser, claro, gracias a Dios todo va bien, y yo estoy feliz con eso”.

La ahora influencer también agradeció a sus seguidores por no creer los rumores sobre su vida familiar y por defenderla cuando circula información falsa sobre ella.

¿Qué se sabe de las hijas de Emma Coronel y ‘El Chapo’ Guzmán?

Emma Coronel y Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán tuvieron dos hijas gemelas: Emaly Guadalupe y María Joaquina. Ambas nacieron en 2011 y son las hijas más pequeñas del exlíder del Cártel de Sinaloa. Recientemente, la modelo compartió fotos de una fiesta que hizo para celebrar sus XV años.

Ellas nacieron en California, Estados Unidos. En una entrevista con Univision Noticias, Emma Coronel explicó que tomó esa decisión porque ella también nació en ese país:

“Como yo nací allá, supuse que era buena idea que también fueran ciudadanas americanas”, comentó la modelo.

A diferencia de sus padres y otros integrantes de la familia Guzmán, las gemelas han permanecido alejadas de la exposición pública. Emma ha procurado mantener su identidad y vida cotidiana en privado, por lo que son escasos los detalles conocidos sobre ellas.

Emma Coronel ha revelado detalles sobre la relación de sus hijas con 'El Chapo' Guzmán. (Foto: EFE)

¿Cómo comenzó la relación de Emma Coronel y ‘El Chapo’ Guzmán?

Emma Coronel conoció a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en 2006, durante una fiesta en el rancho La Angostura, ubicado en el municipio de Canelas, Durango. En ese momento, ella tenía 17 años y él rondaba los 50. La modelo contó que estaba bailando y bromeando con un amigo cuando se detuvo la música y quedó frente al entonces líder del Cártel de Sinaloa.

Según su relato, ‘El Chapo’ Guzmán interpretó que ella le había sonreído porque estaba interesada en él, aunque Coronel explicó que en realidad se estaba divirtiendo con su acompañante.

“Él piensa que yo le sonreí a él y yo nunca lo saqué de su duda”, contó. Después, Emma Coronel se sentó y, poco después, el narcotraficante se acercó para invitarla a bailar: “Me dijo: ‘¿Puedo bailar contigo?’. O sea, que si le hacía el favor de bailar con él. ¡Wow! Bien nice”, recordó.

La modelo también contó en el documental Casada con El Chapo: Emma Coronel habla que durante aquella primera conversación él le preguntó si sabía preparar enchiladas. Aunque todavía no dominaba la receta, respondió que sí.