Fátima Flórez se reafirma como artista más allá de noviazgo con Milei: ‘Nunca negocié mi libertad con nadie’

Si hay una palabra que pueda definir a Fátima Flórez, la imitadora, actriz y bailarina argentina, es ‘auténtica’, ya que a lo largo de los años ha construido su carrera de manera creativa, pero en completa libertad.

“Como mujer, como artista, nadie me condiciona nada”, comentó en entrevista con El Financiero durante su visita a México, en donde recibió el premio el Micrófono de Oro que otorga la Asociación Nacional de Locutores de México.

Un reconocimiento que premia la carrera de la también imitadora de personajes como el cantante Michael Jackson, la intérprete Selena Quintanilla y hasta políticos como Cristina Kirchner, la expresidenta de Argentina.

Fátima Florez es una imitadora argentina, quien interpreta a artistas, cantantes y políticos. (Foto: @soyfatimaflorez)

“Todo me lo conseguí a base de mi esfuerzo, de mi talento y bueno, (...) de esa chispita”, indicó sobre el éxito que ha conseguido, ya que incluso ha llevado su show de imitaciones a Las Vegas.

¿Cómo fue para Fátima Flórez haber sido novia del presidente de Argentina?

Trabajo duro y mucho respeto hacia las personas que imita han sido los pilares en los que la artista Fátima Flórez ha basado su carrera y nada de esto cambió cuando su vida privada se volvió aún más pública.

En julio de 2023, Fátima Florez y Javier Milei, el actual presidente de argentina, dieron a conocer su relación, la cual inmediatamente se volvió mediática, a pesar de ello, la artista continuó esforzándose para alcanzar sus metas.

“Nunca negocié mi libertad con nadie (...) en el momento en el que mi expareja era presidente, a mí no me condicionó en absolutamente nada. Es más, mi vida continuó completamente igual, trabajando igual que siempre, dedicándole el tiempo que le tengo que dedicar a mi carrera, igual que siempre. Así que no me modificó”, comentó.

Fátima Florez asegura que su relación con Javier Milei no cambió su vida, ya que ella continuó trabajando como siempre.(Foto: @soyfatimaflorez)

Para Fátima Florez lo principal es que pueda transmitir y llevar a su público lo que ella desea, por lo que asegura que su éxito ha sido fruto de su perseverancia, ya que lleva 12 años haciendo teatro, además ha incursionado en la televisión y hasta en reality shows de baile.

“Trabajo mucho, transpiro mucho la camiseta, le dedico mucha energía y mucho a mi trabajo. Nadie me regaló nada”, comentó y a pesar de toda la polémica, ella asegura que recuerda esa etapa con cariño.

“Esto fue nada, algo más en mi vida que lo tengo como un lindo recuerdo. De hecho, nosotros tenemos una muy linda amistad, nos llevamos muy bien”, comentó sobre su vínculo con Javier Milei, el presidente de Argentina.

Fátima Florez compartió que ella y su expareja aún tienen una buena relación. (Foto: @soyfatimaflorez)

Fátima Florez también ha manejado toda la situación de manera profesional, ya que tiene claro que “hay que ser muy fuerte, tener una templanza, un coraje, una sabiduría y mantenerte en eje”.

¿Fátima Florez presentará su espectáculo en México?

El Micrófono de Oro fue para Fátima Florez uno de sus primeros acercamientos a México, debido a que le gustaría presentar su espectáculo en nuestro país, en donde incluso podría llegar a interpretar a artistas mexicanas como Jenni Rivera y Paulina Rubio.

“Para mí es un honor porque teniendo ustedes artistas tan buenos y tan talentosos que nos abran las puertas a nosotros también, eso se agradece y bueno, habrá un desafío muy grande de venir a traer todo este show”, comentó previo a recibir el premio.

Fátima Florez compartió que podría imitar a Claudia Sheinbaum en su próxima visita a México. (Foto: @soyfatimaflorez)

Además de interpretar artistas, Fátima desearía imitar a la presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a México: “en un futuro me gustaría, sí, obviamente la presidenta, imagínense, es un personaje muy muy importante, así que empezaremos a estudiarlo y por qué no en el próximo viaje a estrenarlo”, aseguró.

Y aunque no tiene una fecha en mente para el estreno de su espectáculo de imitaciones, está convencida que pronto llegará y ‘dará mucho de qué hablar’: “se van a venir unas novedades muy lindas con respecto a eso”, finalizó.