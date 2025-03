Prima de Uriel Reyes, del podcast ‘Relatos de la Noche’, lo señala de abuso: ‘A la niña me la callaste’

En el marco del Día Internacional de la Mujer, varias mujeres toman la fuerza para denunciar los abusos que han cometido como le ocurrió a Sasha Sokol, quien denunció a Luis de Llano en redes sociales por abuso. Y recientemente ocurrió un caso similar.

Una joven llamada Claudia Lerma denunció en redes sociales a su primo Uriel Reyes Lerma, creador de contenido conocido por su podcast Relatos de la Noche, y lo señaló por abuso.

Con una foto del influencer y una captura de pantalla de su perfil personal que tenía publicadas fotos de varias mujeres en lencería, aseguró que ya no piensa callar el presunto abuso que sintió.

“Mi primo hermano, mi abusador de los 13 a 14 años. ¿Ahora quién es susceptible, Uriel Reyes Lerma? A la niña me la callaste, a la mujer la he vuelto fuerte. ¿Te acuerdas de las fotos que me querías obligar a hacer? No cambias”, escribió.

Aunque no especificó el tipo de abuso que sufrió, sí menciona Claudia Lerma que no solo ella ha sido víctima del creador de Relatos de la Noche, quien cuenta con más de 220 mil seguidores en Instagram.

Tras la denuncia de Claudia Lerma, la joven recibió muchos mensajes de apoyo e incluso algunas personas que dijeron ser seguidores de Relatos de la Noche, aseguran que dejaron de seguir al famoso acusado de abuso, que eliminó sus redes sociales personales cuando se empezó a viralizar la acusación. Sin embargo, el hombre ya publicó un comunicado en el que desmiente las acusaciones.

Publicación de Claudia Lerma en Facebook. (Foto: Captura de pantalla)

‘Relatos de la Noche’: Uriel Reyes reacciona a señalamientos de abuso

Pese a que el youtuber mexicano eliminó sus redes sociales personales, en el perfil de su programa Relatos de la Noche compartió un comunicado en el que niega las acusaciones de su prima.

“En relación con la información que circula en redes sociales sobre una situación en la que se relaciona mi nombre, aclaro que he sido objeto de afirmaciones infundadas sin ninguna prueba, ni sustento real”, explica el creador contenido.

Además, lamentó que el señalamiento en su contra tuviera efectos negativos en su reputación y vida personal, así como en su entorno profesional y la comunidad de seguidores que ha construido en los últimos años.

Reyes Lerma explica en su comunicado que está tomando las medidas necesarias para esclarecer la situación, de la que no ofreció más detalles.

Uriel Reyes, del podcast 'Relatos de la Noche', reaccionó a los señalamientos en su contra. (Foto: Instagram @rdlnoficial)

Prima de Uriel Reyes reacciona al comunicado del influencer

En cuanto se dio a conocer el comunicado en los perfiles de Relatos de la Noche, la joven Claudia Lerma hizo una nueva publicación en su perfil de Facebook donde asegura que las pruebas son todas las secuelas a nivel físico y emocional que le dejó el presunto abuso.

“Mi vida ha quedado marcada por un trauma que ha definido cada uno de mis días. El estrés postraumático que arrastro es la consecuencia de tus acciones, que no solo han destruido mi bienestar, sino que han afectado a toda mi familia”, menciona Claudia.

La joven, prima de Uriel Reyes, describe todo lo que ha hecho a partir de la agresión que sufrió hace años.

“La cantidad de citas terapéuticas que he tenido que asistir, las noches sin descanso, la sensación constante de que no puedo recuperar lo que una vez fui, todo eso es el precio que he pagado por tu abuso (…) ¿Qué más pruebas necesitas? La verdad es innegable, y lo sabes”.