Muere Louis Gossett Jr., actor ganador del Oscar por ‘Reto al destino’: ‘Vi el racismo cara a cara’

Louis Gossett Jr., el primer hombre negro en obtener el Oscar al mejor actor de reparto y ganador del Emmy por su papel en la influyente miniserie televisiva Roots, ha muerto. Tenía 87 años.

Su primo Neal L. Gossett recordó a un hombre que caminó con Nelson Mandela y que también era muy bueno contando chistes, un familiar que enfrentó y luchó contra el racismo con dignidad y humor.

“No importan los premios, no importan los lujos y el glamour, los autos Rolls-Royce y las grandes casas en Malibú. Es acerca de la humanidad de las personas que él defendía”, dijo su primo.

¿De qué murió Louis Gossett Jr.?

Neal L. Gossett le dijo a The Associated Press que el actor murió en Santa Mónica, California. La familia informó en un comunicado que Gossett falleció el viernes por la mañana. No se reveló la causa de su muerte.

¿Quién era Louis Gossett Jr.?

Louis Cameron Gossett nació el 27 de mayo de 1936, en la sección de Coney Island de Brooklyn, Nueva York. Sus padres fueron Louis Sr., portero, y Hellen, enfermera. Posteriormente, añadió Jr. a su nombre para honrar a su padre.

Louis Gossett siempre consideró los inicios de su carrera como una historia de Cenicienta al revés, donde logró el éxito a una edad temprana y éste lo impulsó hasta obtener su premio de la Academia por An Officer and a Gentleman (Reto al destino).

Gossett irrumpió en la pantalla chica como Fiddler en la revolucionaria miniserie Roots de 1977, que mostró en televisión las atrocidades de la esclavitud. El amplio elenco incluía a Ben Vereen, LeVar Burton y John Amos.

Richard Gere y Louis Gossett Jr. en 'Reto al destino' (1982)

Gossett se convirtió en el tercer hombre negro en ser nominado al Oscar en la categoría de actor de reparto en 1983. Ganó por su interpretación del intimidante instructor de la Armada en An Officer and a Gentleman, protagonizada por Richard Gere y Debra Winger. También obtuvo un Globo de Oro por el mismo papel.

“Más que nada, fue una enorme reafirmación de mi postura como actor negro”, escribió en sus memorias de 2010, An Actor and a Gentleman.

Gere dijo en un comunicado enviado a People que “se tomaba su trabajo muy en serio”: “Se mantuvo en el personaje todo el tiempo. Creo que nunca le vimos en sociedad. Era el sargento instructor las 24 horas del día, y se notaba claramente en su interpretación. Dirigía todas las escenas en las que aparecía”.

Gere describió a Gossett como “un tipo duro con un corazón de oro. Todos estábamos muy orgullosos de él cuando ganó su Oscar”.

Trayectoria y películas de Louis Gossett Jr.

Obtuvo su primer crédito como actor en la producción de You Can’t Take It with You, en su secundaria de Brooklyn, tras ser relegado del equipo de baloncesto debido a una lesión. “Estaba enganchado, y mi público también”, escribió en su autobiografía.

Su maestro de inglés lo instó a ir a Manhattan para una audición en Take a Giant Step. Obtuvo el papel y debutó en Broadway en 1953, a los 16 años.

James Woods, Louis Gossett Jr. y Oliver Platt en 'El golpe perfecto' (1992). (Foto: IMDb).

“Sabía demasiado poco como para estar nervioso”, escribió Gossett. “En retrospectiva, debería de haber estado muerto de miedo cuando subí a ese escenario, pero no lo estaba”.

Gossett asistió a la Universidad de Nueva York con una beca de baloncesto y de teatro. Pronto ya estaba actuando y cantando en programas de televisión presentados por David Susskind, Ed Sullivan, Red Buttons, Merv Griffin, Jack Paar y Steve Allen.

Gossett se hizo amigo de James Dean y estudió actuación con Marilyn Monroe, Martin Landau y Steve McQueen en una filial del Actors Studio donde enseñaba Frank Silvera.

Louis Gossett Jr. en 'Watchmen' (2019). (Foto: IMDb).

En 1959, fue aclamado por la crítica por su papel en la producción de Broadway de A Raisin in the Sun, con Sidney Poitier, Ruby Dee y Diana Sands.

Llegó a convertirse en un astro de Broadway, reemplazando a Billy Daniels en Golden Boy con Sammy Davis Jr. en 1964.

Gossett fue a Hollywood por primera vez en 1961 para actuar en la versión fílmica de A Raisin in the Sun. Tenía amargos recuerdos de ese viaje, pues se hospedó en un hotel infestado de cucarachas que era uno de los pocos que admitían a personas negras.

En 1968, regresó a Hollywood para un papel destacado en Companions in Nightmare, la primera película para televisión de NBC, protagonizada por Melvyn Douglas, Anne Baxter y Patrick O’Neal.

El intérprete estadounidense Louis Gossett Jr. hizo historia en los Oscar. (Foto: EFE/ Andrew Gombert).

Esta vez a Gossett le hicieron una reservación en el Hotel Beverly Hills, y Universal Studios le alquiló un convertible. Cuando conducía de vuelta al hotel tras recoger el auto, fue detenido por un policía del condado Los Ángeles, que le ordenó bajar el volumen del radio y subir la capota antes de dejarlo ir.

Pocos minutos después fue detenido por ocho policías, que le hicieron inclinarse contra el auto y abrir el maletero mientras llamaban a la agencia de alquiler de autos antes de dejarlo ir.

Louis Gossett Jr. y Jake T. Austin en 'El juego perfecto' (2009). (Foto: IMDb).

“Aunque comprendí que no tenía más remedio que aguantar este abuso, era una forma terrible de ser tratado, una forma humillante de sentirse”, escribió Gossett en su autobiografía. “Me di cuenta de que esto ocurría porque era negro y había estado luciéndome con un auto lujoso, que, desde el punto de vista de ellos, no tenía derecho a conducir”.

“Había visto el racismo cara a cara, y fue una horrible imagen”, escribió. “Pero no iba a destruirme”.

El actor instituyó la Fundación Eracism para ayudar a crear un mundo sin racismo.

En los últimos años, él siguió con una activa carrera en series y películas, actuó en Watchmen (2019), The Reason (2020), The Color Purple (2023).