Wilfrido Vargas, cantante de ‘El baile del perrito’, está hospitalizado en terapia intensiva

Wilfrido Vargas, músico y director de orquesta dominicano, fue ingresado este miércoles a un centro de salud privado de Santo Domingo al presentar un cuadro de neumonía e influenza tipo A.

La oficina del merenguero anunció en un breve comunicado que el músico de 73 años está en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de la clínica Corazones Unidos, en el centro de la capital dominicana.

Vargas acababa de regresar al país el pasado lunes, luego de compromisos artísticos en Puerto Rico y durante el viaje Vargas presentó síntomas de gripe.

Luego, este miércoles, Vargas tuvo que ser asistido por su personal y su representante, Huáscar Henríquez, quien al igual que el merenguero dominicano está afectado del virus gripal, aunque con síntomas más leves, agregó el comunicado.

'El baile del perrito' fue una de las canciones más populares de Wilfrido Vargas en la década de los noventa. (Foto: Facebook / @Wilfrido Vargas Music)

¿Quién es Wilfrido Vargas?

Wilfrido Radhamés Vargas Martínez nació en República Dominicana en 1949 e inició su carrera a principios de los años 70 del siglo pasado.

Vargas ha alcanzado grandes éxitos a través de su carrera en el merengue, ritmo que ha contribuido a internacionalizar, en especial ‘El baile del perrito’ fue un hit en la década de los 90 y a la fecha se sigue escuchando en fiestas mexicanas.

Hace unos días se reveló que Wilfrido Vargas fue demandado por el compositor, arreglista y productor dominicano Juan Valdez Ybet por la autoría de dicho éxito.

El cantante Wilfrido Vargas fue demandado por la canción de 'El baile del perrito'. (Foto: AP)

Valdez reclama los beneficios y derechos sobre el tema lanzado en 1989, a sugerencia de una asociación de compositores: “Yo no empecé este reclamo porque lo decidí así, a mí me hicieron ver que lo tenía que hacer, por la dignidad del compositor, por eso tengo el apoyo, yo no estoy solo, tengo el apoyo de los compositores”, compartió a The Associated Press.

También es famoso por temas populares interpretados por la orquesta de Vargas como ‘El africano’, ‘El jardinero’, ‘El hombre divertido’ o ‘Volveré’.

Con información de EFE y AP.