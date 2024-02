¿De qué murió Chris Gauthier a los 48 años? Fue actor de ‘Smallville y ‘Érase una vez’

El actor Chris Gauthier, reconocido por su participación en Smallville (2001) y Once Upon a Time (2011), murió a los 48 años.

Por medio de un comunicado en Facebook, Chad Colvin, agente de Chris Gauthier, confirmó el fallecimiento del actor canadiense en el que recordó algunos de los mejores momentos de su carrera, como su participación en Smallville.

“Esto todavía no se siente real... cuando su esposa me contactó ayer con la noticia, lloré lágrimas de incredulidad durante horas”, se puede leer al inicio del mensaje de Chad Colvin.

En Smallville, Chris Gauthier interpretó al villano ‘Toyman’ en la octava y onceava temporada de la producción.

Chris Gauthier apareció en diversas series de televisión de Estados Unidos. (Foto: Facebook / @Chad Colvin)

¿Qué le pasó a Chris Gauthier, actor de ‘Smallville’?

A pesar de que la muerte de Gauthier se dio a conocer la noche del domingo, Variety señala que el intérprete murió el pasado 23 de febrero.

En conversación con TV Line, el representante de Chris Gauthier compartió que murió por problemas de salud, pero no se especificaron cuáles eran.

“Falleció el viernes 23 de febrero por la mañana a la edad de 48 años tras una breve enfermedad... En nombre de su familia, pedimos privacidad durante este tiempo para que puedan llorar adecuadamente”, menciona un comunicado de la representación de Gauthier.

¿Quién era el actor Chris Gauthier?

Según el sitio de IMDb, Chris Gauthier nació el 27 de enero de 1976 en Reino Unido, pero vivió gran parte de su vida en Vancouver, Canadá.

A pesar de ser actor, Chris Gauthier se mantuvo alejado de los reflectores de la vida púbica. Uno de sus primeros proyectos en televisión fue en Cold Squad (2000) en donde tuvo un pequeño rol.

Entre las producciones más populares en las que participó se encuentra: Agent Cody Banks (2003), Freddy contra Jason (2003), Supernatural (2005), Érase una vez (2011), entre otros.

Chris Gauthier fue parte del elenco de 'Once Upon a Time'. (Foto: Facebook / @Chad Colvin)

Según la publicación de Chad Colvin, Gauthier entró en contacto con el representante de talentos en 2015 para continuar con su carrera actoral:

“Chris era literalmente la definición de libro de texto de un actor de personaje. Puede que no supieras su nombre, pero conocías su cara, conocías su voz, y sabías que si estaba en pantalla, te gustaría un viaje increíble. Ya sea que estaba de pie frente a Clark Kent en Smallville como Toyman, atormentando a Dean en Supernatural, en cubierta con Hook como Smee en Once Upon A Time o en papeles como invitado”.

La última actuación de Chris Gauthier fue en la cinta Ms. Christmas Comes to Town de 2023. Desde aquel entonces el intérprete no reveló si formaba parte de una nueva producción.