Sasha Montenegro y su ‘flechazo’ con José López Portillo: ¿Cómo lo conoció y por qué se enamoró de él?

La actriz Sasha Montenegro falleció la noche del miércoles a los 78 años. Su nombre era conocido en el medio del cine y la televisión por su participación en producciones como ‘Ana del aire’, ‘Bellas de noche’ y ‘Pedro Navaja’. Pero también por su relación y matrimonio con José López Portillo, expresidente de México, con quien tuvo dos hijos.

¿Cómo llegó a México Sasha Montenegro?

Sasha nació en Italia y creció en la provincia de Mendoza en Argentina, de donde tuvo que salir en busca de seguridad ante los conflictos que se vivían en el país, según dijo en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Sasha Montenegro participó en filmes como 'Bellas de noche', 'Noches de cabaret' y 'Pedro Navaja'. (Foto: @FilmotecaUNAM / IMDb)

Su deseo por conocer México la llevó a obtener su primer papel en una película a los 21 años y sin ser actriz. “Un sueño de amor”, la cinta protagonizada por José José y Verónica Castro, fue su entrada al medio.

¿Cuándo conoció a José López Portillo?

En la misma entrevista, Sasha, cuyo verdadero nombre era Alexandra Asimovic Popovic, reveló que salió con algunas personas antes de conocer a José López Portillo, pero esas relaciones no prosperaron.

En 1984, durante el descanso de la obra de teatro “Nunca en domingo”, la actriz viajó a España y ahí fue donde coincidieron: “Estaba en las calles de Sevilla y estaban las procesiones estas que hacen. De pronto oigo que me dicen: ‘¡Sasha!’, volteó y lo veo al señor y me dice: ‘¿qué hace usted aquí?’ y le digo: ‘no, ¿qué hace usted aquí, señor?’”.

José López Portillo había terminado su mandato presidencial en 1982.

José López Portill fue presidente de México de 1976 a 1982, dos años después fue cuando conoció a Sasha Montenegro en España. (Foto: Pedro Valtierra / Cuartoscuro). (Pedro Valtierra)

¿Qué enamoró a Sasha Montenegro?

En la conversación con el periodista de espectáculos, Sasha contó que no fue amor a primera vista sino que la presencia del expresidente la impactó.

El atractivo físico quedó a un lado porque ella no lo consideraba guapo, pero así describió al hombre de 62 años que la enamoró: “Él era un señorón, con mucha prestancia, con una gran personalidad, obviamente con una gran cultura. Era un hombre encantador”.

Lo calificó como “un conquistador nato” y resaltó que también le pareció atractivo por ser un hombre que se ejercitaba y lucía fuerte.

¿Cómo continuaron su relación?

Sasha dijo a la misma fuente que no pensó mucho en cómo iba avanzando la relación, después de que se reencontraron en Roma al finalizar la obra de comedia musical, porque estaba a gusto con él.

“Es agradable estar con alguien con quien puedes hablar, platicar, compartir ideas; alguien que además tiene su nivel cultural, con una persona interesante que tenía mucho que decir”, recordó.

¿Cuándo nacieron sus hijos con López Portillo?

La actriz dijo que quedó embarazada por accidente, incluso pensó en no continuar, pero finalmente decidió tenerla. La primera hija de ambos, Nabila, nació en enero de 1985.

Con el segundo hijo fue distinto, pese a los conflictos entre ambos que los habían llevado a una separación, deseaban tenerlo. Alexander nació en 1987.

Sasha Montenegro con sus hijos Nabila y Alexander. (Foto: Facebook @MartinezMendozaAlfredo)

¿Cuándo se casaron Sasha Montenegro y José López Portillo?

José se divorció de su primera esposa, Carmen Romano, en 1991 y cuatro años más tarde se casó con Sasha por la vía civil. Él tenía 75 y ella 49 años, la diferencia de edad generó polémica en el medio.

Tras la muerte de Carmen, se casaron por la iglesia en noviembre del 2000.

¿Cómo fue el conflicto de divorcio entre Montenegro y el expresidente?

“Él no era un hombre malo (...) Él tenía una parte débil y estuvo rodeado de gente que no lo favoreció en lo más mínimo y gente que tampoco lo quiso. Donde hay intereses, los seres humanos quedan a un lado”, dijo en la entrevista.

Sasha contó que en 1995, tras el infarto cerebral que sufrió el expresidente, comenzaron a tener conflictos por la intervención de otras personas.

Sasha Montenegro y José López Portillo se separaron y aunque enfrentaron un juicio de divorcio, no fue concluyente. (Foto: Juan Sotelo / Cuartoscuro). (Cuartoscuro)

Los problemas en la familia crecieron al punto de llegar a un juicio de divorcio años más tarde, mismo que, a decir de Montenegro, tenía como objetivo quitarle una propiedad, la casa conocida como la ‘Colina del perro’.

La actriz desestimó en ese entonces las acusaciones por supuesto maltrato en contra de López Portillo y aseguró que durante dicho juicio no se encontraron pruebas: “No me divorciaron, no había causal de divorcio”.

Es por esto que, cuando el señor murió en febrero del 2004, ella se convirtió en viuda.