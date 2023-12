Encuentran sin vida a Elsa Cori, cantante de 35 años, en una calle cercana a su domicilio

Elsa Cori, una cantante peruana de 35 años, fue encontrada sin vida en una calle de Puno, Perú. Autoridades locales identificaron el cuerpo de la joven a poca distancia de su domicilio, donde residía con sus tres hijos.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha iniciado las investigaciones sobre el fallecimiento de la intérprete, no obstante aún hay pocos detalles sobre posibles involucrados en el deceso.

¿Qué pasó con Elsa Cori?

De acuerdo con los primeros informes, Cori fue localizada por vecinos de la zona durante la madrugada del pasado 21 de diciembre.

Las personas que identificaron a Elsa señalaron que la intérprete aún presentaba algunos signos vitales así que de inmediato llamaron a los servicios de emergencia.

No obstante, debido a la tardanza de los médicos, Elsa falleció tras la falta de primeros auxilios. Posteriormente llegaron los peritos a levantar el cuerpo.

Según la expareja y padre del último hijo de Cori, la cantante se había reunido con una prima la noche previa y, tras finalizar el encuentro, se dirigió a su casa.

Elsa Cori fue encontrada sin vida a escasos metros de su casa en Puno, Perú. (Foto: Facebook Elsa Avendaño)

El hombre relató que en semanas previas había tenido algunas dificultades con Elsa y que en la última cita que habían acordado, la intérprete no llegó.

“Un ratito salí y ella me botó. En estos días estuve en la casa de mi mamita y no he ido a otro lado. Ayer le dije ‘vente a la casa’, pero nunca llegó. (...) La última conversación fue como a las 3 de la mañana. Estuvo tomando con su prima”, señaló a medios locales.

Según las declaraciones iniciales de Mauricia Avendaño Quispe, tía de Elsa, la cantante pudo haber fallecido a causa de una caída fatal.

“Parece que se ha caído, pero ya veremos lo que dicen las diligencias. Yo no quiero que la lleven a Juliaca. No tenemos plata y va a ser difícil traerla desde Juliaca”, señaló la familiar.

Sin embargo, de acuerdo con el resultado de la autopsia, Cori no murió por algún golpe o contusión sino por una broncoaspiración provocada por asfixia.

¿Quién era Elsa Cori?

Cori era una exponente del huayno, un género que compila ritmos andinos. La cantante formaba parte de la agrupación Elsita Cori y los Fenomenales, en la que era la vocalista.

Elsa se hizo famosa gracias a temas como ‘Acuérdate de mí’ y ‘Bajo la lluvia te conocí’.

Los últimos indicios de actividad en las redes sociales de Elsa tienen registro del 8 de diciembre, fecha en la que la intérprete compartió algunos clips de sus presentaciones.