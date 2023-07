Randy Meisner, cofundador de The Eagles, muere a los 77 años por complicaciones de EPOC

Este jueves, la legendaria banda The Eagles informó a través de su página oficial que Randy Meisner, uno de sus miembros fundadores, falleció el pasado 26 de julio tras enfrentar complicaciones por una enfermedad.

“The Eagles lamenta informar que el miembro fundador, bajista y vocalista, Randy Meisner, falleció anoche (26 de julio) en Los Ángeles a los 77 años, debido a complicaciones de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)”, se lee al inicio del texto.

De acuerdo con lo compartido por la banda estadounidense, todavía se desconocen detalles como los servicios funerarios para el músico.

Además de fundar Eagles con Glenn Frey, Don Henley y Bernie Leadon, Randy Meisner fungió como bajista, guitarrista y vocalista de la agrupación.

“Randy fue una parte integral de The Eagles e instrumental en el éxito inicial de la banda. Su rango vocal fue asombroso, como es evidente en su balada característica, ‘Take It to the Limit’”, se lee en el texto publicado en la página web de la agrupación nacida en 1971.

Comunicado en la página web de Eagles. (Foto: Captura de pantalla)

¿Quién fue Randy Meisner?

Randy Herman Meisner, conocido simplemente como Randy Meisner, fue un músico estadounidense originario de Nebraska, conocido por formar parte de Eagles, una de las agrupaciones más populares en la década de los setenta.

Su camino en la música inició en 1968 con la agrupación Poco, misma que también fundó. Sin embargo, solo duró un año en ella, pues tuvo ciertos conflictos con Richie Furay.

Hacia 1971 fundó The Eagles, banda que rápidamente lograría reconocimiento a nivel nacional e internacional gracias a materiales como Desperado, On the Border, One of These Nights y Hotel California, que los catapultó a la cima de la fama y con el que ganaron un Grammy.

Randy Meisner Randy Meisner fue parte importante de The Eagles. (Twitter / @randy_meisner_)

Sin embargo, la banda se desintegró a finales de los setenta. Randy salió un poco antes, en 1977, e intentó realizar una carrera en solitario, aunque no fue tan exitosa como lo que cosechó con la banda.

En 1989 se reunió con Poco y grabaron el álbum Legacy. Diez años después también volvió a verse con The Eagles, aunque solo fue para recibir la introducción de la banda en Salón de la Fama del Rock & Roll.