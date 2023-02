Muere el dibujante Leiji Matsumoto, mente creativa de videos de Daft Punk y autor de ‘Capitán Harlok’

El dibujante japonés de manga (mangaka) Leiji Matsumoto, autor de influyentes obras como Capitán Harlock o Space Battleship Yamato, ha muerto a los 85 años, según anunció este lunes su representante e hija.

Matsumoto falleció el pasado 13 de febrero en un hospital de Tokio, según un comunicado publicado en las redes sociales de su web oficial, Leijisha, gestionada por su hija, Makiko Matsumoto.

“El ‘mangaka’ Leiji Matsumoto emprendió un viaje al mar de las estrellas el 13 de febrero de 2023. (...) Él siempre decía: ‘Volveremos a encontrarnos en ese lugar en el que las ruedas del tiempo se cruzan’. Nosotros creemos en esas palabras y esperamos que llegue ese día”, escribió Makiko en el anuncio del fallecimiento.

Matsumoto “tuvo una vida feliz porque pudo continuar dibujando historias como ‘mangaka’”, continuó su también agente.

Su hija agradeció el apoyo de los aficionados y de las personas involucradas en la publicación de su sobras, así como al personal médico “que lo ayudaron en la preparación de este viaje”.

Las exequias familiares ya fueron celebradas, pero se espera que se organice un evento de despedida en una fecha aún por determinar.

¿Quién fue Leiji Matsumoto?

El mangaka, cuyo nombre de nacimiento es Akira Matsumoto, nació el 25 de enero de 1938 en la ciudad de Kurume, en la prefectura de Fukuoka, en el sudoeste del archipiélago japonés.

Matsumoto comenzó a dibujar cuando tenía seis años y su encuentro a la edad de nueve años con la obra Shin Takarajima (La nueva isla del tesoro, 1947) del maestro Osamu Tezuka, considerado el padre del manga moderno, le hizo descubrir su vocación como mangaka.

A los 16 años debutó editorialmente con Mitsubachi no boken (Las aventuras de la abeja), publicado en la revista Manga Shonen tras ganar un premio organizado por la editorial de la misma.

Entre sus obras más representativas están Space Battleship Yamato o Capitán Harlock, cuyo rico universo derivaría en trabajos que incluyen Galaxy Express 999 o Queen Emeraldas.

También fue la mente creativa detrás de los videoclips del álbum Discovery, el segundo álbum de estudio del dúo francés Daft Punk, lanzado en 2001.

Dichos videos supervisados por el dibujante japonés aparecieron en la película Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, donde se narra la historia del secuestro de una banda de pop interestelar con música de Daft Punk, es una colaboración entre los creadores del álbum, Leiji Matsumoto y Toei Animation.

En 2001, Matsumoto recibió la Medalla con cinta morada del gobierno japonés por sus contribuciones al desarrollo y sus logros artísticos, y en 2010 se le otorgó la Cinta con Rayos Dorados con Escarapela de la Orden del Tesoro Sagrado nipona.

El autor japonés también fue condecorado en 2012 con la Orden de las Artes y las Letras del Gobierno de Francia.