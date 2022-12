Steve, de ‘Las pistas de Blue’, se reencuentra con fan sobreviviente de cáncer

Cuando Brandon Ragland tenía 4 años se le concedió un deseo: convivir con su ídolo infantil Steve Burns, conductor del exitoso programa infantil Las pistas de Blue, que a mediados de los años dos mil era un éxito.

Más de dos décadas después la Steel City Con, en Pensilvania, fue testigo del reencuentro entre ambos. Pero la fotografía que renovó la ocasión en que se conocieron es especial porque guarda una historia detrás. El niño lidiaba contra un diagnóstico de cáncer en los riñones y los pulmones en etapa cuatro.

Por ello, la fundación Make-a-wish le preguntó a su entonces paciente a quién desearía conocer, por lo que tuvieron un encuentro en la cafetería Serendipity 3, en donde jugaron e inmortalizaron el momento.

La reacción de Steve Burns al reencuentro

Tras mostrarle la imagen, Burns recordó aquella tarde y al travieso niño que llevaba la característica playera a rayas. Así lo contó el propio Ragland a través de su cuenta de Instagram.

“Este día fue inesperadamente emotivo (…). Le mostré estas fotos de nosotros de ese primer encuentro y le dije quién era yo. A lo que respondió casi al instante: ´'¡Recuerdo esto! ¡Te recuerdo!’”, escribió.

Ahora está felizmente casado y es padre de familia tras una nueva oportunidad. “Comenzó a soltar algún recuerdo sobre cómo yo era un niño salvaje y me arrastraba debajo de la mesa del restaurante. Hizo una pausa por solo un segundo para tomarse una ‘selfie’ conmigo, solo para él personalmente, luego me dio un abrazo y simplemente me dijo: ‘Estoy tan feliz de que estés aquí, esto hizo todo mi año’”, expresó.

Además de calificarlo como una de las personas más agradables y genuinas que ha conocido, se conmovió por su reacción al verlo bien. “Podía escuchar su voz quebrarse y ahogarse, así que instantáneamente comencé a hacer lo mismo. Le agradecí no solo por estar allí hoy, sino por haberme conocido hace tantos años”.