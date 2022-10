Elon Musk cree que Grimes, expareja del empresario, es una simulación creada por su cerebro

El hombre más rico del mundo, el empresario Elon Musk, mantuvo una relación de cerca de tres años con la cantante Grimes, con quien procreó a sus hijos XÆ A-12 y Exa Dark antes de anunciar públicamente su separación en 2021.

Sin embargo, el dueño de Tesla no cree que su expareja sea real, así lo expresó la artista al periodista Devin Gordon. “Ella (Grimes) me dijo repetidamente que Musk tiene esta teoría sobre ella de que no es real”, le dijo a la BBC.

Esto quiere decir que Musk considera que solo existe en su cabeza. “Que ella es una simulación que fue creada por él y existe en su corteza cerebral como una especie de compañera perfecta para él. Lo que suena un poco loco y tal vez incluso un poco espeluznante, excepto que ella está de acuerdo con eso. Ella dijo que se siente como esta simulación que fue creada perfectamente para él”, agregó.

¿Por qué Elon Musk cree que Grimes es una simulación?

Esta versión parte del hecho que la pareja, que comenzó a salir en 2018, compartía muchos intereses en común, además que la música de Grimes está orientada a la tecnología, campo en el que Musk ha sobresalido con sus empresas.

“Ambos hicieron una broma nerd similar sobre una teoría de IA aterradora del futuro”, argumentó Gordon.

Mientras que actualmente Elon, de 51 años, apuntó de nueva cuenta con comprar la red social Twitter, la cantante canadiense lanzó este año su sencillo ‘Shinigami Eyes’ y anunció en lanzamiento del EP titulado Fairies Cum First.

Anteriormente Grimes, de 34 años, le había confesado al periodista algunas pláticas que compartió con Musk, en donde le preguntaba si era real o estaba viviendo en su memoria gracias al trabajo de su cabeza que la creaba como una perfecta compañera sintetizada.