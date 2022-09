Muere Lupe Tijerina, integrante de los Nuevos Cadetes, en un accidente automovilístico

Lupe Tijerina Martínez, vocalista de Los Nuevos Cadetes de los Primos Tijerina, falleció la mañana del sábado 24 de septiembre en un accidente automovilístico. La noticia la confirmó su familia a través de un post en redes sociales.

Uno de los hijos del cantante señaló que el siniestro se suscitó mientras Lupe Tijerina viajaba desde la ciudad de Nuevo México a Braxton. Inconvenientes en la salud del músico derivaron en el choque lo que provocó la muerte de Tijerna.

“No alcanzó a llegar mi viejo. A las cinco de la mañana no se si le dio un ataque, no sé si le dio un infarto o si se quedó dormido. No sabemos, pero el carro quedó deshecho”.

En un video, el joven narró lo acontecido en el accidente y adelantó que próximamente anunciará los detalles del funeral y exequias del cantante.

“Para todos los que nos han estado llamando, muchas gracias por ese apoyo. Hoy partió mi padre en un fatal accidente, venía de Nuevo México por el 40 ya para agarrar para Braxton... Aquí estamos en su cuarto de Victorville (California)”, narró consternado.

Información en desarrollo...