Irina Shayk es acusada de apoyar invasión de Putin tras postear una ensalada

La modelo rusa Irina Shayk fue criticada en redes sociales luego de que subiera una historia a Instagram en donde aparece una ensalada Olivier ya que no faltó quien relacionó las palabras con las que acompañó a la imagen como un código para mostrar su apoyo a Vladimir Putin en su invasión a Ucrania.

“Russianzz on Wednesday” (rusos el miércoles) fue lo que Irina escribió, por lo que de inmediato llamaron la atención las ‘z’ que decidió colocar al referirse a sus compatriotas, símbolo que es parte de los tanques y vehículos militares en su país.

La expareja de Bradley Cooper y Cristiano Ronaldo despertó comentarios que la tacharon de terrorista, pese a que apenas en febrero pasado se había manifestado con la frase: “No a la guerra. Orando por paz”, además que prometió que donaría a la UNICEF y a la Cruz Roja en Ucrania.

Hubo también quien pidió a marcas como Jean Paul Gaultier o Burberry dejar de trabajar con ella o los que anunciaron que harían boicot. “Si estás tan orgullosa de tu país terrorista, Rusia, entonces vete a vivir allí” o “nunca tocaré ninguna marca que promuevas”, le dijeron.

La respuesta de Irina Shayk

Ante el escándalo de su publicación, Shayk decidió romper el silencio este viernes por medio de la misma vía con un mensaje dedicado a sus miles de seguidores en donde les asegura que solo se trató de compartir una típica comida sin ninguna intención detrás.

“A veces una ensalada es solo una ensalada. Prometo: no hay mensajes codificados ni comentarios políticos aquí. Deseando amor a todos”, escribió junto al emoticón de un corazón. Así despejó dudas sobre si apoya o no a Putin, aunque no se pudo evitar el mal rato al leer las críticas a su supuesta postura en cuanto al conflicto.