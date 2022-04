Arrestan a A$AP Rocky, novio de Rihanna, por supuesta participación en tiroteo

Esta mañana medios locales informaron que la policía de California detuvo al rapero A$AP Rocky en las inmediaciones del aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos.

El cargo por el que las autoridades angelinas arrestaron al cantante fue su presunta participación en un tiroteo en 2021, por el cual podría enfrentar un juicio en la corte estadounidense, según un reporte de la cadena NBC.

La denuncia ante las autoridades la realizó la persona que presuntamente fue agredida por el rapero. El testimonio señala que el A$AP disparó tres o cuatro veces contra el denunciante.

De acuerdo con información de TMZ, la detención de Rakim Nakache Mayer, nombre real de A$AP Rocky, generó sorpresa y desconcierto entre los transeúntes que se encontraban cerca.

Apenas el viernes pasado, el portal The Shade Room informó que Rihanna y A$AP Rocky fueron vistos en el Aeropuerto Internacional Grantly Adams de Barbados, país de origen de la intérprete de ‘Umbrella’.

Durante su estancia también fueron captados cenando en un restaurante del país caribeño, donde la fundadora de Fenty portaba un outfit en color negro con el que dejaba lucir el vientre. La cantante y empresaria había declarado para Vogue que había que romper los paradigmas y creencias que se tienen acerca de cómo debe lucir o vestirse una mujer embarazada.

La polémica de A$AP Rocky y Rihanna

El 14 de abril un influencer llamado Louis Pisano publicó en su cuenta de Twitter que A$AP Rocky y Rihanna se habían separado tras una supuesta infidelidad del rapero con Amina Muaddi, diseñadora y amiga de la RiRi.

Sin embargo, horas después de que el tuit se convirtiera en tendencia, Pisano posteó que no fue una ‘decisión tonta’ haber publicado la información que había recibido.

“Acepto plenamente las consecuencias de mis acciones y cualquier daño que hayan causado. No tengo excusa para ello. Voy a tomarme un tiempo fuera de Twitter para descubrir cómo puedo comenzar a hacer mejor uso de mis plataformas, ya que me he alejado de usarlas para un trabajo más positivo”, apuntó Louis.