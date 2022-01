Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson de violarla en video musical

Las acusaciones para el cantante Marilyn Manson no cesan y es ahora su expareja Evan Rachel Wood, con quien salió entre 2007 y 2010, quien lo acusó de prácticamente violarla al inicio de su relación para la filmación del video musical Heart-Shaped Glasses.

Por medio de su documental de HBO titulado Phoenix Rising, en donde se dan detalles sobre la vida de la actriz de Westworld, de 34 años, es que contó el episodio. “No se parece en nada a lo que pensé que iba a ser. Estamos haciendo cosas que no eran lo que me propusieron. Hablamos de una escena de sexo simulada, pero una vez que las cámaras comenzaron a grabar, comenzó a penetrarme de verdad. Nunca había accedido a eso. Era un completo caos. No me sentí segura. Nadie me estaba cuidando”, relató bajo la dirección de Amy Berg.

En el video de Heart-Shaped Glasses, que se filmó en 2007 cuando la actriz de Across the Universe tenía 19 años, se muestra a Wood utilizando unos anteojos en forma de corazón inspirados en el filme Lolita, mientras tiene relaciones sexuales con Manson al momento que cae sobre ellos sangre falsa. De acuerdo con información de Variety, Evan Rachel Wood habría sido alimentada con absenta, una bebida alcohólica prohibida en algunos países por su alta graduación alcohólica que puede causar alucinaciones, por lo que no estaba consciente en ese momento para objetar las acciones de Manson frente a la cámara.

“Fue una experiencia realmente traumatizante filmar el video. No sabía cómo defenderme a mí misma o cómo decir que no porque había sido condicionada y entrenada para nunca responder, solo para seguir adelante. Me sentí repugnante y que había hecho algo vergonzoso, y me di cuenta de que el equipo estaba incómodo y nadie sabía qué hacer. Me obligaron a realizar un acto sexual comercial bajo falsos pretextos. Ahí fue cuando se cometió el primer crimen contra mí. Esencialmente fui violada frente a la cámara”, agregó.

A estas palabras se suman las denuncias hechas en el pasado de la actriz contra Manson al asegurar que abusó de ella en repetidas ocasiones, aunque en un inicio se guardó el nombre de su agresor hasta que decidió exponerlo públicamente.

“Se suponía que debía decirle a la gente que pasamos este gran momento romántico y nada de eso era verdad. Pero tenía miedo de hacer algo que lo molestara de alguna manera. El video fue solo el comienzo de la violencia que seguiría aumentando a lo largo de la relación”, finalizo Wood.