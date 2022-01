‘No quise faltarle el respeto’: Rachel Zegler se disculpa por burla sobre Britney Spears

La actriz Rachel Zegler, quien trabajó al lado de Steven Spielberg en West Side Story, fue duramente criticada luego de subir un video en sus redes sociales en donde lee en forma dramática ante la pantalla las declaraciones que Britney Spears hizo de su hermana Jamie Lynn.

Aunque Zegler, de 20 años, eliminó el video, tuvo que disculparse ante la ola de reclamos de los seguidores de la ‘princesa del pop’. “Cualquiera que me conozca sabe cuánto amo a Britney y la apoyo siempre. Si bien no quise faltarle el respeto en absoluto, debería haber pensado en cómo podría percibirse esto y lamento mucho haber molestado o decepcionado a alguien”, escribió.

Desde principios de año, la intérprete de Toxic ha estado en una guerra de declaraciones con su hermana, quien promociona su libro biográfico Things I Should Have Said, en donde cuenta algunas anécdotas como el supuesto hecho de que Britney se encerró con ella en una habitación con llave mientras sostenía un cuchillo.

“Esta no es una situación para tomarse a la ligera y todos deberíamos ayudar a Britney en este momento crucial. Gracias por escucharme y muchas gracias a todos los que me hicieron responsable”, añadió Zegler, quien fue confirmada por la compañía Disney para el papel de Blancanieves en su live action.

Además de dejarla de seguir en Instagram, la mayor de las Spears, quien recientemente terminó 13 años de tutela en los cuales no era capaz de decidir sobre su fortuna o su vida, ha expresado que su hermana no estuvo con ella durante los últimos 15 años, que desde que era pequeña le han dado todo y cuestionó que quiera vender libros a sus expensas. “Jamie Lynn. ¡Felicidades, nena! Te has rebajado a un nivel completamente bajo. Ahora y solo ahora sé que solo una persona escoria inventaría esas cosas sobre alguien”, le dijo.