Lila Downs, Adamari López y Daniel Bisogno anuncian que tienen COVID-19

La ola de contagios por COVID-19 ha incrementado en las últimas semanas. Numerosas figuras del espectáculo han dado a conocer que están infectados conSARS-COV-2, tal es el caso de Lila Downs, Adamari López y Daniel Bisogno.

‘Me cayó el chahuistle’: Lila Downs se recupera de COVID

A a través de su cuenta de Instagram la cantante anunció que desde hace algunos días dio diagnóstico positivo por COVID.

Downs comentó que Paul Cohen, su pareja, y sus hijos también están en convalecencia por el contagio de coronavirus, sin embargo se mostró con buen ánimo en el mensaje que compartió en redes sociales.

Foto: Instagram @liladowns Foto: Instagram @liladowns

‘Me he sentido un poquito malita’: Adamari López se ausenta de la TV por COVID

La actriz y conductora compartió con sus seguidores que síntomas parecidos a una gripe le dieron un indicio de que podría tener COVID.

Sin embargo, sus fans ya habían notado que algo no andaba bien con la puertorriqueña, pues su ausencia en el programa Hoy Día dio indicios de que algo le había sucedido a Adamari.

A través de sus historias de Instagram la actriz comentó “Sé que muchos se han estado preguntando por qué no estoy en el show desde hace unos días. Me he sentido un poquito malita”.

“Pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de COVID y el resultado ha salido positivo”, agregó la actriz de Soñadoras.

Asimismo, Adamari no perdió la oportunidad de agradecer a sus fans y seguidores el cariño y los mensajes de apoyo que le han externado durante los últimos días.

Ventaneando sin Daniel Bisoño

El viernes 14 de enero, a través del programa Ventaneando, los conductores comunicaron que su compañero Daniel Bisoño se encuentra fuera de la producción debido al COVID.

Los síntomas de Bisoño comenzaron el jueves 13, así que lo comunicó a los encargados del set, quienes le indicaron que por seguridad se colocara el cubrebocas.

Paty Chapoy compartió algunos detalles acerca de la convalecencia de su compañero. De acuerdo a su informe, el conductor dio positivo a COVID, sin embargo gracias al esquema completo de vacunación los síntomas han sido leves.

El próximo martes 18 de enero, Bisoño se realizará otra prueba para monitorear la enfermedad. Al respecto comentó que pese a que el resultado sea negativo, permanecerá unos días más en casa para evitar riesgos en la producción.