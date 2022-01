‘Mi familia arruinó mis sueños’: Así respondió Britney Spears a su hermana Jamie Lynn

Britney Spears considera que la biografía publicada por su hermana Jamie Lynn es producto de su carrera y los 13 años bajo tutela en donde su familia fue beneficiada económicamente, por lo que respondió firmemente lo que piensa de las declaraciones que hizo la actriz de Zoey 101 cuando habló sobre su fracturada relación.

Con más de 40 grados de fiebre es que la intérprete de Toxic tomó su teléfono y vio la entrevista en el programa Good Morning America a la que fue Jamie fue invitada por su libro Things I Should Have Said, por lo que aseguró que sentir que se estaba muriendo hizo que no le importara tanto.

Sin embargo, quien se consideró como reina del drama, le respondió dos cosas a Jamie Lynn: “Mi hermana dijo que mi comportamiento estaba fuera de control. Ella nunca estuvo cerca de mí en ese momento, hace 15 años, entonces, ¿por qué está hablando de eso a menos que ella quiera vender un libro a costa mía?, ¿de verdad?”, argumentó por medio de un comunicado a través de su cuenta de Twitter.

La cantante le deseó que a su libro le vaya bien, aunque apuntó que aprendió la lección de no confiar en nadie y cuidar de sí misma. Asimismo, señaló que se dará un tiempo de Instagram porque los medios siempre se expresan con odio sobre ella.

“Sé que puede parecer una tontería para la mayoría de la gente, pero escribí muchas de mis canciones y mi hermana era la bebé. Ella nunca tuvo que trabajar para nada. ¡Todo siempre se le dio a ella!”, apuntó. Y fue aún más allá al referirse a su familia. “Mi familia arruinó mis sueños 100 mil millones por ciento y trató de hacerme ver como la loca. A mi familia le encanta hundirme y herirme siempre, así que estoy disgustada con ellos”.

La defensa de Jamie Lynn

La actriz acudió al programa y contó que en 2008, cuando inició la tutela de Britney, ella estaba concentrada en que sería madre a los 17 años. En respuesta al comunicado de la cantante, Jamie Lynn también se expresó en su cuenta de Instagram.

“Lo último que quiero hacer es esto, pero aquí estamos”, comenzó el texto en el que aseguró que siempre estaría para su hermana detrás de escena. “Se vuelve agotador cuando las conversaciones y los mensajes de texto que tenemos en privado no coinciden con lo que publicas en las redes sociales. Sé que estás pasando por mucho y nunca quiero disminuir eso, pero tampoco puedo disminuirme a mí misma”.

De esta manera, replicó que lo dicho por Britney no es verdad y que le ha costado trabajo explicarle a su hija mayor las razones por las que la familia ha recibido amenazas como resultado de sus palabras.

“Odio reventar la burbuja de mi hermana, pero mi libro no trata sobre ella. No puedo evitar que yo también nací como Spears y que algunas de mis experiencias involucran a mi hermana. He trabajado duro desde antes de ser una adolescente y he construido mi carrera a pesar de ser solo la pequeña hermana de alguien”, agregó quien asegura quiere dejar de lado los bandos y el drama.