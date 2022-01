Warner Music compra obra de David Bowie por 250 mdd

En septiembre de 2021, Warner anunció un acuerdo con la familia de David Bowie por los derechos de lanzamiento del artista británico. Recientemente, la disquera trasnacional compró el catálogo completo del cantante fallecido en 2016, que incluye sus 26 discos de estudio.

Aunque no se dio a conocer el monto por las canciones de seis décadas de trabajo, el diario The New York Times estimó la operación de venta por 250 millones de dólares. La transacción incluye desde el álbum debut David Bowie, en 1967, hasta Blackstar, de 2016, lo que supone más de 400 canciones con éxitos como Space Oddity, Changes, Ziggy Stardust y Heroes, además del trabajo de Bowie con la agrupación Tin Machine.

“Estas no son solo canciones extraordinarias, sino hitos que han cambiado el curso de la música moderna para siempre. La visión y el genio creativo de Bowie lo llevaron a ir más allá, lírica y musicalmente, escribiendo canciones que desafiaron las convenciones, cambiaron la conversación y se convirtieron en parte del canon de la cultura global”, expresó por medio de un comunicado de prensa Guy Moot, copresidente y director ejecutivo de Warner Chappell.

El próximo 7 de enero, un día antes de su cumpleaños, será lanzada una edición especial del álbum Toy, que es inédito. El material, que se grabó después su actuación en el festival Glastonbury del año 2000, finalmente no fue editado. Al estudio entró acompañado por Mark Plati, Sterling Campbell, Gail Ann Dorsey, Earl Slick, Mike Garson, Holly Palmer y Emm Gryner. Las versiones de sus canciones entre 1964 y 1971, que se incluyen en Toy, también fueron vendidas a Warner Music.

De esta manera, los derechos del trabajo de Bowie se suman a otras ventas en la industria musical que incluyen artista como Bruce Springsteen, Bob Dylan, Mötley Crüe, Tina Turner, Neil Young, Stevie Nicks o Shakira.