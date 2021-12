‘Eres y serás EL REY por siempre’: Alejandro Sanz y otros cantantes se despiden de Vicente Fernández

Después de que esta mañana se anunció la muerte de Vicente Fernández a los 81 años, cantantes de todo el mundo y de diversos géneros musicales publicaron mensajes en sus redes sociales en los que destacan el gran aporte en la historia de la música del exponente de la música ranchera.

Alejandro Sanz comentó en Twitter un mensaje de pésame: “Día triste, sin palabras. La historia de la música mexicana llevará siempre tu nombre Vicente, amigo, eres y serás EL REY por siempre. Tu legado será historia. Mi abrazo a todos los suyos”.

“Estoy con el corazón roto. Don Chente conmigo fue un ángel toda la vida”, escribió en Twitter el cantante Ricky Martin, en compañía de varias fotografías donde se dan un abrazo.

“Él me quiso mucho y yo a él. Siempre que iba a Guadalajara venía a mis conciertos y lo único que me consuela el alma, en este momento, es que cada vez que nos veíamos le decía lo importante que era para mí”, detalló en ese mensaje dedicado al ‘Charro de Huentitán’.

Por su parte, Gloria Estefan comentó en su Instagram: “Hoy es un día difícil y doloroso para el mundo de la música con la pérdida de un titán mexicano que, por décadas, llevó sus raíces y su cultura por todo lo alto a través del mundo”.

Además, destacó que ella era su gran fan y deja un legado de canciones, películas y nuevas generaciones, “elevarán su nombre en cada nota que canten”.

En tanto, Lucero, quien trabajó de cerca con él, compartió una fotografía con el cantante, donde se muestran frente a frente, vestidos de charros: “Deja un enorme hueco en mi alma y en la de todos los mexicanos. Haber compartido tantos momentos con él es mi gran alegría. Sigue volando Chente amado, la Virgencita de Guadalupe ilumina tu camino”.

Vicente Fernández ha sido reconocido por cantantes de diversos géneros musicales, a nivel internacional, Sebastián Yatra, cantante y compositor colombiano de balada, pop latino y reguetón compartió en su Instagram un video en el que se le observa en compañía del ‘Charro de Huentitán’ y su hijo Alejandro, quienes envían saludos a Colombia.

“Tu música y voz nos marcarán para siempre. Más bonito que todo, a mí que he tenido la oportunidad de conocerte a ti y a tu familia, me marcarán sus valores y su unión. Todas las noches que quiera tomarme un buen tequila y escuchar un poco de lo que es tu hermoso México, me estarás acompañando”, agregó Sebastián Yatra.

El cantautor venezolano Ricardo Montaner recordó a través de Twitter que el legado de Vicente Fernández será infinito “seguirá sonando en los corazones de millones. Hombre amable y considerado con sus colegas. Paz don Vicente”.