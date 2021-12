¿Cómo fue el romance entre Britney Spears y el Príncipe William?

La cantante Britney Spears mantuvo un contacto secreto con el Príncipe William durante la década de los 2000, cuando intercambiaron algunos correos electrónicos y se mantuvieron presentes en la vida del otro de forma cibernética, aunque el coqueteo no llegó a más.

En el libro Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan, el biógrafo de la realeza, Christopher Andersen, indaga sobre la vida amorosa de los dos hijos de LadyDi. En entrevista con la revista Us Weekly contó que los acercamientos a la intérprete de Baby one more time no eran los únicos del duque de Cambridge antes de conocer y casarse con Kate Middleton ya que también se relacionó por esta vía con Lauren Bush.

“(William y Spears) intentaron volver a estar juntos cuando eran jóvenes y él también tenía una especie de relación cibernética similar con Lauren Bush, la modelo y sobrina del presidente Bush”, afirmó.

Sin embargo, la relación con Britney no prosperó debido a la falta de intensidad de ambas partes. “Es posible que haya habido conversaciones telefónicas, pero no recuerdo que alguna vez hayan logrado reunirse durante ese período”, ahondó el escritor.

Algunos años antes, la Princesa Diana arregló una reunión entre su hijo y la modelo estadounidense Cindy Crawford, pues era el crush del joven cuando tenía aproximadamente 14 años de edad.

“Creo que es muy revelador que tanto William como Harry se hayan casado con plebeyas. Quiero decir, Kate, su madre era asistente de vuelo y creció en viviendas públicas. Meghan obviamente tiene raíces de clase trabajadora, y es estadounidense, divorciada y birracial, todas esas cosas que nunca esperarías en un millón de años. Pero creo que esas son cosas que a Diana le hubiera encantado: el hecho de que salieran de la zona de confort”, aseguró Andersen.