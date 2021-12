Michael Bublé y John Legend se unen a Adele con residencia en Las Vegas

No solo Adele tendrá una residencia en Las Vegas para 2022. Los cantantes Michael Bublé y John Legend también han anunciado sus espectáculos; mientras que el canadiense se presentará en el Resorts World Theatre, el estadounidense lo hará en el Zappos Theatre del Planet Hollywood Resort & Casino.

El intérprete de Haven’t met you yet contará con seis shows íntimos con fechas para los próximos 27, 29 y 30 de abril y 4, 6 y 7 de mayo. Aunque se trata de la primera residencia para Bublé, expresó que no tiene intención de alargarla porque “significa algo para ellos (sus fans) subir a un avión y aparecer en su patio trasero”, comentó para Billboard.

Sobre los conciertos, con entradas a la venta el 10 de diciembre, Michael Bublé aseguró que planea hacer un homenaje al club nocturno The Copa Room, del Hotel Sands. Antes de su llegada a Las Vegas estrenará el especial navideño Christmas in the City, por NBC, que celebra el décimo aniversario de su álbum navideño. La producción estará a cargo de Lorne Michaels y contará con invitados como Jimmy Fallon, Camila Cabello, Kermit the Frog, Hannah Waddingham y Leon Bridges.

“Quería asegurarme de que fuera el tipo de residencia adecuado. De ninguna manera estaba listo para ir y hacer que me construyeran un teatro y pasar 10 años allí. Pero el hecho de que sean un par de semanas, es muy divertido para mí. Es una verdadera alegría poder tener una experiencia verdaderamente íntima y orgánica junto con los oyentes, especialmente porque estoy muy emocionado con el nuevo disco”, afirmó Bublé, quien se dijo ansioso de pisar un escenario luego de meses en llamadas de Zoom y encierro.

En cambio, para John Legend la experiencia será distinta pues tendrá un total de 24 fechas, entre el 22 de abril y el 29 de octubre, en una residencia a la que tituló Love in Las Vegas con un registro de venta para reservar los boletos que estarán disponibles el 13 de diciembre.

“¡Prepárate para el amor en Las Vegas! Mi residencia en Las Vegas 2022 con tus canciones favoritas de toda mi carrera, la banda completa, un hermoso espectáculo, en una noche mágica”, escribió el intérprete de All of me a través de sus redes sociales.