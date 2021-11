Paul Rudd es elegido el hombre vivo más sexy del año

“Cuando la gente se entere de que me elegirán para esto, dirán: ‘¿Qué?’”, bromeó el actor estadounidense Paul Rudd luego de enterarse que a sus 52 años es el hombre vivo más sexy del 2001 para la revista People.

Quien se ganara el cariño del público gracias a su paso por Friends y popularizara su trabajo al entrar al universo de Marvel en Ant-Man se une a una lista que incluye a John Legend, Idris Elba, Chris Hemsworth, Adam Levine, Channing Tatum, George Clooney, Brad Pitt, Bradley Cooper y Michael B. Jordan, a quien destronó este año.

“Esto no es falsa humildad. Hay tanta gente que debería entender esto antes que yo”, dijo para la publicación a la cual aseguró que es un hombre que mientras no trabaja se dedica a estar en familia con su esposa y dos hijos.

“Ahora espero que finalmente me inviten a algunas de esas cenas sexys con Clooney, Pitt y B Jordan. Y me imagino que estaré en muchos más yates. Estoy emocionado de expandir mi vida navegando. Y probablemente trataré de mejorar en la meditación. Me gusta reflexionar. Creo que esto me va a ayudar a ser más introvertido y misterioso”, aseguró.

El anuncio se dio durante el programa The Late Show with Stephen Colbert que lo tuvo de invitado. Entre los próximos proyectos de Rudd se encuentra la serie de Apple TV que comparte con Will Ferrell, The shrink next door, que está inspirada en hechos reales entre un psiquiatra de celebridades y su paciente, que será estrenada el 12 de noviembre.

Asimismo, el actor de Clueless y Bienvenido a los 40 protagoniza en la pantalla grande Ghostbusters: Afterlife, cinta dirigida por Jason Reitman como secuela de las entregas originales de la historia hace casi 30 años.