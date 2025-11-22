Rosewood Mandarina: Así es el resort de lujo con tirolesa y avistamiento de ballenas en Riviera Nayarit

El hotel resort Rosewood Mandarina en la Riviera Nayarit es una de las opciones para tus próximas vacaciones.

¿Dónde ver ballenas en México? Un hotel de lujo en la Riviera Nayarit recién abrió sus instalaciones y esa es una de las experiencias que ofrece a sus huéspedes.

Si deseas alejarte del ruido, disfrutar del contacto con la naturaleza y escuchar el sonido del mar en tus próximas vacaciones, ese nuevo resort puede ser una opción para darte el ‘break’ que necesitas.

Hablamos del Rosewood Mandarina, que está en la Riviera Nayarit y a tan solo 45 minutos del aeropuerto de Puerto Vallarta. Por si fuera poco, esta está rodeado de acantilados, selva y vida silvestre para hacer distintas actividades durante tu estancia.

Aquí te contamos todos los detalles y características de este nuevo hotel de lujo para que lo tomes en cuenta como parte de las vacaciones de invierno.

¿Qué sabemos del resort Rosewood Mandarina que está en el Pacífico mexicano?

El hotel tiene 134 habitaciones, además de al menos cuatro albercas que están frente al mar, rodeadas de vegetación y con camastros disponibles para comer, tomar alguna bebida, leer, escuchar música o simplemente relajarse al ver el atardecer.

Las habitaciones del Rosewood Mandarina tienen vista al mar; algunas incluyen piscina privada. (rosewoodhotels.com/es/mandarina)

El Rosewood Mandarina fue diseñado por Caroline Meersseman, quien se inspiró en las comunidades indígenas huichol y cora.

Las habitaciones están hechas de piedra volcánica y se trata de suites tipo estudio, con terraza y tina tallada en roca.

Otro atractivo de este resort es el “mayordomo por WhatsApp” que incluye un carrito de golf disponible para trasladar a los huéspedes a distintas zonas del hotel y se pide por medio de la aplicación de mensajería instantánea.

¿Qué hacer en el resort Rosewood Mandarina?

Entre las actividades para hacer en el hotel de lujo están paseos a caballo, golf, tirolesa, tiro con arco, tenis, senderismo y avistamiento de ballenas. Es importante recordar que este tipo de tours están disponibles durante la temporada de invierno, es decir, de diciembre a abril.

El avistamiento de ballenas es una de las actividades a realizar durante las vacaciones de invierno en el resort.

Por eso, si te interesa observar ballenas será posible hacerlo durante las vacaciones de invierno. Si viajas con niños, para ellos hay un club infantil que tiene actividades diarias.

Mientras que si buscas opciones de relajación, está disponible el Asaya Spa, construido alrededor de un árbol sagrado. Los masajes duran alrededor de 90 minutos e incluyen el uso de ingredientes naturales como miel, plantas y otros tipos de exfoliantes.

¿Qué restaurantes tiene el resort Rosewood Mandarina?

La Cocina es el restaurante al aire libre donde se ofrece comida local hecha con hornos de leña y entre los platillos disponibles están ostiones, pescado frito y pescado del día hecho a las brasas, así como gastronomía mexicana.

También está la opción de ir directamente al bar, que es similar a una casa en el árbol, con plataformas de madera suspendidas en una ladera y donde hay distintas variedades de cocteles.

Para quienes buscan comida internacional, el restaurante Toppu, dentro del hotel, sirve comida japonesa que es fusión del chef peruano Diego Muñoz, centrada en un fogón de arena irori y una parrilla yakitori.

Muy cerca, está Carao, un restaurante del One&Only dirigido por Enrique Olvera, también chef de Pujol (dos estrellas Michelin) en Ciudad de México.

Si se te antoja pasar tus vacaciones en el resort Rosewood Mandarina, consulta la disponibilidad y tarifas desde su página de internet para hacer la reservación.

*Con información de Bloomberg