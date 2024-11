‘Exatlón México’ 2024: ¿Quién fue el eliminado el 17 de noviembre?

El equipo rojo llegó al cuarto programa de eliminación de Exatlón México con un integrante menos, luego de que Humberto Noriega sufriera una lesión el 14 de noviembre durante la exigente prueba ‘Zona de Peligro’, conocida por su dificultad para los deportistas mexicanos.

Humberto Noriega sufrió un golpe en la cabeza durante un enfrentamiento contra Mario ‘El Mono’ Osuna, al no calcular correctamente la altura de los obstáculos. La gravedad de la lesión obligó a Noriega a abandonar la competencia y someterse a una cirugía.

Para la prueba del domingo, el equipo azul perdió a otro integrante tras la prueba final entre Irvin Villatoro, Jorge Olivera y Keno Martell.

Kevin Berlín fue uno de los eliminados de 'Exatlón' (Foto: Instagram @exatlonmx)

¿Quién fue el cuarto eliminado de ‘Exatlón México’?

Keno Martell, originario de Monterrey, Nuevo León, se convirtió en el cuarto eliminado del programa. El atleta participó en la nueva temporada de Exatlón México 2022 y también en la versión All-Star, donde también fue parte del equipo azul.

Keno es un jugador de futbol americano y fue campeón Nacional Juvenil de la preparatoria Tec de Borregos en el 2010.

“Soy Keno, el eliminado de la semana 4, estoy muy triste, no me esperaba esto. Me voy con el corazón roto, no encontré el tiro en la eliminación y a veces toca irnos”, dijo el jugador en una entrevista con Exatlón México.

La temporada 8 de 'Exatlón' llegó a su cuarto eliminado. (Foto: Facebook Exatlon)

¿Cómo fue la eliminación de Keno Martell?

En el duelo de eliminación del 17 de noviembre, el equipo azul vivió la salida de otro de sus participantes. Keno Martell no logró superar los desafíos y perdió ante sus compañeros ‘Koke’ Jorge Acosta e Irving Acosta Reyes.

La salida de Keno se convirtió en la cuarta de su equipo, por lo que tienen una gran desventaja ante el rojo. En tanto, el grupo aún cuenta con: Koke, Marysol, , Evelyn, Jorge y Pascal.

¿Quiénes han sido eliminados de Exatlón México?

Lista de los eliminados hasta el 17 de noviembre:

Fátima Roja Kevin Berlin Ramón Garrido (salió tras una lesión en el hombro) Paulina Menchaca Keno Martell

¿Quiénes son los atletas de Exatlón México 2024?

Ellos son los atletas que siguen en la temporada de Exatlón México 2024: