En Nueva York, la carrera por el Óscar se comienza a calentar

Faltan pocos meses para que la temporada de premios en Hollywood entre en la conciencia pública y, como cada año, la industria comienza a calentar motores para resaltar sus ofertas más atractivas para llevarse el premio grande. La primera parada de las campañas multimillonarias que están siendo montadas: los festivales de cine de otoño.

Pude asistir estas semanas a uno de los más relevantes del año: el Festival de Cine de Nueva York. Con presencia activa de casi todos los estudios y sus cartas fuertes para premios, una imagen más clara se comienza a formar de las películas que podemos esperar que compitan este año (y cuáles ni se acercarán a esa posibilidad).

En orden de cuál creo que será más presente hasta la que menos, estas fueron las películas que pude ver en mi tiempo en Nueva York, tanto dentro y fuera del marco del festival.

ANORA

Sean Baker lleva un tiempo concretándose como un ícono del cine indie gracias a su trabajo en películas aclamadas como The Florida Project, pero con Anora, parece que el director americano se prepara para alzar su estatus al siguiente nivel. La comedia-dramática original trata sobre una bailarina exótica siendo inducida a una vida lujosa por un millonario ruso que se enamora de ella. La cinta cautivó a audiencias en Cannes hace unos meses, donde ganó la prestigiosa Palma de Oro. Posteriormente fue adquirida por NEON, quienes ya lograron que Parasite ganara el Oscar a mejor película con un camino muy similar en el 2019 (fue la ganadora de la Palma ese año). Ojo con ella.

Puedo decir que es una película espectacular que anticipo que tendrá mucho futuro tanto con críticos como audiencias. Es retadora y jamás predecible, lo cual la hace una experiencia brutal para ver en una sala de cine y le podría generar mucha popularidad en su estreno. Además, la actuación central de Mikey Madison es de esas que se une a libros de historia al instante y será, sin dudarlo, una fuerte contendiente en los próximos meses. Imposible no verla con mucha fortaleza, pero siempre existe la posibilidad de que su emoción se disipe rápidamente por ser la favorita temprana.

Llega a cines a finales de este mes

Anora

THE BRUTALIST

Si es tu primera vez escuchando sobre esta película, no vives en una burbuja; ni el mundo cinéfilo realmente se había enterado de su existencia y mucho menos de su calidad hasta que tuvo una reacción extremadamente entusiasta en el festival de cine de Venecia hace unas semanas. Comparaciones con películas como The Godfather hicieron que la demanda por ella subiera a niveles exagerados, sin siquiera un tráiler estrenado o distribuidora confirmada. Yo mismo tuve que hacer cinco horas de fila para entrar a una función pública de la película porque no pude asistir a la de prensa. Puedo decir que fue una brutal experiencia, incluso sentado en una esquina lejana (y obstruida) del icónico Alice Tully Hall de Lincoln Center para ver la proyección.

Dirigida por Brady Corbet y protagonizada por Adrien Brody (quienes estuvieron en la función), cuenta una épica historia de migración a lo largo de los años situada después de la Segunda Guerra Mundial. Viendo la película, no podía dejar de pensar en que estaba viendo una nueva obra americana definitiva del siglo. Ningún intento de describir su magnitud le haría justicia a la grandeza de sus temas y escala. Las tres horas y media (más intermedio) son una experiencia desafiante e incomparable a cualquier película moderna. La actuación central de Adrien Brody es magistral y será difícil de vencer para los premios grandes, a menos de que no quieran darle un segundo Oscar al previo ganador por El Pianista de Roman Polanski. Las comparaciones a épicos como There Will Be Blood son aptas, y creo firmemente que estamos ante un nuevo clásico contemporáneo.

A24 adquirió los derechos para distribuirla, y ya vimos como consiguieron oro con Everything Everywhere All at Once (y mucho). ¿El problema? Sospecho que audiencias generales van a batallar con el épico de Corbet, que intimida tanto con su duración como en su ritmo; ya vimos que sucedió con Roma hace unos años.

Aún no cuenta con fecha de estreno en México

EMILIA PÉREZ

El director francés Jacques Audiard se da la tarea de crear un musical sobre México con Emilia Pérez, y el resultado es exactamente lo que esperarías si congregas a un grupo de personas extranjeras con un mínimo conocimiento y visión ignorante de nuestro país a hacer una película sobre él.

Además de fallar como una película “mexicana”, también intenta ser un musical irreverente (un tono que desaparece cuando la historia lo ve conveniente) y una historia trans. Como musical, cuenta con gran coreografía y fotografía, pero no hay ni una sola canción que no parezca producto de una parodia barata. Como una historia trans es donde logra tener elementos rescatables, más que nada por la gran actuación de Karla Sofía Gascón; hace el mejor trabajo posible bajo las limitaciones del guion. Lo mismo va para Zoe Saldaña y Selena Gomez, que son obligadas a decir líneas que ni Daniel Day-Lewis haría que funcionaran.

Y aun así, es imposible no predecirla como una de las grandes para el Óscar: Netflix la adquirió y siempre montan campañas excelentes y millonarias, y los temas que lidia, aunque en momentos ofensivamente retratados, podrían ser irresistibles para la Academia. Hemos visto muchas veces antes como caen en la trampa de querer celebrar ciertos temas y representación sobre calidad, y lamentablemente parece que podría ser el caso de nuevo.

Llegará a Netflix en noviembre

Emilia Pérez

MARÍA

La otra carta fuerte de Netflix este año es María, el biopic de María Callas que concluye trilogía sobre mujeres icónicas del chileno Pablo Larraín que comenzó con Jackie y continuó con Spencer. Angelina Jolie asombra en el papel principal, y eso es probablemente la fortaleza más grande en premios para la cinta de Larraín. Dicho eso, sería una lástima que no se reconociera por lo menos la preciosa fotografía de Edward Lachman, la cual es mi favorita del año hasta ahora.

Llegará a Netflix en diciembre

THE SUBSTANCE

Un body horror nada convencional que seguramente espantará a audiencias casuales y votantes de la Academia más conservadores. Aun así, esperen que MUBI la impulse para una nominación para Demi Moore, quien tiene un resurgimiento increíble aquí; sería criminal ignorarla.

Disponible en cines

The Substance

SATURDAY NIGHT

El director Jason Reitman realmente no ha sido una presencia en premios desde Juno, pero eso podría cambiar con Saturday Night, la cual cuenta la caótica historia de la primera noche de grabación de Saturday Night Live antes de convertirse en un éxito televisivo histórico. Tiene una fascinante y muy graciosa ejecución que le dará puntos con audiencias, aunque no creo que Sony logre algo fuerte fuera de guion. Sin embargo, es una excelente (aunque simple) película que merece atención.

Aún no cuenta con fecha de estreno en México

JOKER: FOLIE À DEUX

A pesar de que hace unos meses la veíamos como una fuerte contendiente para premios grandes, creo que estoy listo para descartar esta secuela de Todd Phillips por completo. Es una película profundamente tediosa que parece no tener nada que decir fuera de contradecir y enojar a todos aquellos que celebraron la pasada. Un extraño fallo creativo que no veo a alguien no rechazando por completo.

El lado bueno: el fracaso creativo de esta película puede forzar a Warner Bros a enfocar todos sus recursos de campaña hacia Dune: Parte Dos de Denis Villeneuve, la cual sigue muy fuerte.

Disponible en cines

MEGALOPOLIS

Un épico futurista que ha sido un proyecto de pasión de Francis Ford Coppola por décadas sonaba como una obvia contendiente para premios. Después de verla, por respeto a las contribuciones incomparables que ha dado Coppola al cine, prefiero ni escudriñarla al cansancio (además de que sería un ejercicio que tomaría horas en completar). Dejémoslo en que es mala de una forma inexplicable considerando todo el talento involucrado y verla en el cine es como ver un tren descarrilarse en cámara lenta. Hasta cierto punto, un desastre que es imposible no apreciar por el riesgo.

Aún no cuenta con fecha de estreno en México

Megalopolis

Aquí otras películas pequeñas que pude ver y merecen mención:

A Different Man, que aunque no le veo fortaleza alguna para premios, es una comedia dramática irreverente de A24 que creo que podría encontrar mucha audiencia en los próximos meses. Sebastian Stan da una gran actuación en ella.

The Friend, una preciosa película sobre pérdida y mascotas que me conmovió. Sin embargo, realmente no tiene nada para darse a notar fuera de Naomi Watts, quien siempre es buena.

Oh, Canada, otra película pequeña de Paul Schrader que, a decir verdad, no funcionó para mí. De cualquier forma, Richard Gere lo hace muy bien y podría aparecer en algunos premios pequeños.

Con tan solo pocos meses de sobra antes de que comiencen las premiaciones pequeñas, esperen que rápidamente se comience a diluir la lista y aparezcan otras. Ojo con The Room Next Door de Pedro Almodóvar, Queer de Luca Guadagnino, películas que llevan tiempo estrenadas como Dune: Parte Dos, Challengers y Civil War, e incluso sorpresas como Wicked, la cual podría agarrar fuerza de último momento si audiencias la abrazan.

Como cada año, ya se comienza a formar una temporada de premios reñida, llena de sorpresas, y repleta de buen cine para disfrutar.

Miguel Araiza es un creador de contenido en redes sociales especializado en la industria del cine y la televisión. Es licenciado en cine y televisión por la Universidad de Texas en Austin y ha escrito en publicaciones como Nación 321 y publicado una novela titulada Mr Kaine. Actualmente, tiene más de un millón de seguidores acumulados a través de diversas redes sociales.

Instagram: @miguelaraiza_ Twitter: @miguelaraizac TikTok: @miguelaraiza_