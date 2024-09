Festival de Teatro Universitario: La 31 edición abre sus telones con invitados especiales de Chile, India y Nueva Zelanda

La 31ª edición del Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU) se llevará a cabo del 5 al 14 de septiembre de 2024 en el Centro Cultural Universitario.

El FITU es un festival pensado para las y los apasionados del teatro en busca de propuestas desafiantes, frescas, en donde los jóvenes puedan estar en contacto con creadores tanto de su edad como de gran trayectoria y experiencia en el medio.

Durante 10 días, el FITU se convertirá en un escenario de encuentro donde las ideas convergerán. El festival exhibirá veinticuatro obras en competencia, provenientes de todo México, a lo que se suman cuatro espectáculos internacionales: UPU del colectivo UPU con apoyo de la PAANZ Red de Artes Escénicas de Nueva Zelanda; Mañana es otro país, un proyecto colaborativo entre el Teatro Real Flamenco de Bélgica y la Fundación Santiago a Mil de Chile; My home at the Intersection de Abhishek Thapar de India; y la participación especial del reconocido colectivo chileno LASTESIS que ha basado su acción performática y su trabajo en la obra de la pensadora argentina, Rita Segato. Este año, LASTESIS se suma a FITU con la pieza Canciones para cocinar, en colaboración con el Centro de Cultura Digital.

Además de las presentaciones teatrales, habrá talleres impartidos por artistas de renombre internacional que están listos para compartir su conocimiento y ayudarte a desarrollar tus habilidades actorales. Desde técnicas escénicas hasta working progress con creadores reconocidos como Lucía Miranda (España), Javier Daulte (Argentina), Mariana Percovich (Uruguay), Quillén Mut (Argentina), María José Parga Saavedra (Chile), Abhishek Thapar (India), Grace Taylor (Nueva Zelanda), y los mexicanos Gabriela Ochoa, Ricardo Rodríguez, Paola Izquierdo, y Fernando Villa.

Además, el festival llevará a cabo conversatorios, lecturas dramatizadas, presentaciones de libros especializados entre otras cosas.

Para más información se puede consultar la página www.teatrounam.com.mx y las redes sociales de @TeatroUNAM y del Festival Internacional de Teatro Universitario @FestivalFITU