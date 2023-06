¿Quién es la Burrita Burrona, drag queen que se hizo viral por frases como ‘Con mi vicio no’?

“¡Con mi vicio no!”, es una de las frases más populares de Burrita Burrona, una drag queen que hace su contenido utilizando una botarga de burro.

Burrita Burrona es una creadora de contenido que alcanzó popularidad en redes en 2022, cuando apareció en uno de los videos de su compañera drag queen llamada Turbulence. Desde aquel entonces, ambas influencers hacen videos en su cuenta de Youtube.

El contenido de ambas drag queens se caracteriza por la creatividad en frases que rápidamente se viralizan y se replican en cientos de videos de TikTok.

Algunas de las más famosas son: “muy a lo último, muy a mi nivel”, “siempre queriendo ser todo que ver, pero siendo nada que ver”, entre otros.

El personaje de 'Burrita Burrona' hizo su primera aparición en el canal de Turbulence. (Foto: Instagram / @burritaburrona)

La popularidad del canal de Turbulence Drag Queen y Burrita Burrona ha llegado a tal punto, que hasta el político Marcelo Ebrard hizo un video en su cuenta de Tik Tok, tomando un clip de su entrevista con Adela Micha, con una de las frases de Burrita Burrona.

Incluso la Drag Queen le contestó al excanciller Marcelo Ebrard diciendo lo siguiente:

“Le habla la Burrita Burrona, la misma que viste y alcanza... tengo un mensaje para usted: lo que ocupe, lo que necesito porque... ¡con el canciller no!”.

¿Quién es ‘Burrita Burrona’?

En su perfil de Facebook, Burrita Burrona se hace llamar como “la primera mascotidrag del planeta”. Esto se debe a que en todos sus videos aparece con su botarga de burro. Asimismo, en su Twitter asegura que es originaria de Monterrey, Nuevo León.

Aunque no se tiene mucha información sobre la persona que interpreta al personaje bajo la botarga de Burrita Burrona, en mayo del año pasado, Turbulence publicó un video en el que maquilló a este individuo, pero no dijo su nombre.

En una entrevista con el canal de Con Todo Respeto, las Drag Queens hablaron un poco sobre la concepción del concepto de Burrita Burrona:

“Ya estaba yo trabajando en un proyecto, el cual no estaba funcionando y después de que se me negará la oportunidad de seguir creciendo, yo veía que lo que hice estaba funcionando en redes porque no había algo así”, explicó en aquel entonces la intérprete.

El personaje de 'Burrita Burrona' ha sido invitada a diferentes antros de la CDMX. (Foto: Instagram / @burritaburrona)

“Yo me comunicó con la Turbulence y le digo ‘hermana, esta fórmula ya funciona, vamos a hacerlo tú y yo enfocada al drag queen”, puntualizó la creadora de contenido.

El canal de Turbulence Drag Queen y Burrita Burrona ha crecido al punto de que, en marzo de este año, estrenaron su primera canción llamada ‘Muy a tu nivel’. Asimismo, han tenido presentaciones de su show en vivo y hasta han sido invitadas especiales de antros en la Ciudad de México.

Recientemente, la creadora de contenido ha mostrado su apoyo a Wendy Guevara en La Casa de los Famosos México compartiendo clips de la inlfuencer en el reality show.