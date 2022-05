Guns N’ Roses en México: fechas, preventa, precios y todo lo que debes saber

Después de que el año pasado se pospusieran los conciertos de Guns’ N’ Roses en nuestro país, la banda liderada por Axl Roses por fin regresará a nuestro país en octubre con cuatro días de música en diferentes ciudades (Yucatán, Guadalajara, CDMX y Monterrey). ¿Estás listo/a?

¿Cuándo vendrá Guns N’ Roses a México?

Guns N’ Roses estará aproximadamente una semana en nuestro país, pero solo abrieron cuatro conciertos (hasta el momento) en las tres principales ciudades de México, que se convierten en ‘visita obligada’ para los artistas internacionales, aunque iniciarán su paso por tierra azteca en Yucatán.

De esta manera, la agrupación originaria de Los Ángeles regresará con su alineación original en las siguientes fechas:

Yucatán : 15 de octubre en el Xmatkuil Juntos Haremos Historia

: 15 de octubre en el Xmatkuil Juntos Haremos Historia Guadalajara : 18 de octubre en el Estadio Akron

: 18 de octubre en el Estadio Akron Ciudad de México : 21 de octubre en el Estadio Ciudad De Los Deportes (Antes Estadio Azul)

: 21 de octubre en el Estadio Ciudad De Los Deportes (Antes Estadio Azul) Monterrey: 23 de octubre en el Estadio de Béisbol Monterrey

¿Cuándo empieza la venta de boletos para Guns N’ Roses?

La preventa de boletos para Guns N’ Roses en México para las fechas de CDMX y Monterrey estará disponible para tarjetahabientes de BBVA, y comenzará a partir de este jueves 12 de mayo y hasta el 16 de mayo a través de la página FunTicket, mientras que la venta general dará inicio a partir del 17 de mayo.

Por su parte, los boletos para Yucatán ya se encuentran disponibles en la página de Ticketred, mientras que en Guadalajara los boletos están ya disponibles en la página de La Taquilla Mx.

¿Cuáles son los precios de Guns N’ Roses en México?

Los precios para las cuatro presentaciones de la banda estadounidense en nuestro país varían dependiendo la sede. A continuación te compartimos el rango de precios para ver a Guns N’ Roses en México.

Yucatán: de 2,140 pesos a 11,905 pesos (ya incluyen cargos)

Guadalajara: de 1,650 pesos a 9,950 pesos (no incluyen cargos)

Ciudad de México: de 690 pesos a 3990 pesos (no incluyen cargos)

Monterrey: de 1,950 a 14,990 pesos (no incluye cargos)

¿Quiénes abrirán los conciertos de Guns N’ Roses en México?

Hace una semana, Molotov anunció en sus redes sociales que ellos serán los encargados de abrir el concierto de la banda que interpreta Welcome to the Jungle en Guadalajara.

Para las demás ciudades se desconoce si los oriundos de la CDMX también estarán presentes o qué banda sea la telonera. Lo cierto es que Guns N’ Roses es uno de los espectáculos más esperados del año.