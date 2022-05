‘¡Es mandona!’: exempleada de Shakira habla sobre cómo trata la cantante a su equipo

Shakira es una de las cantantes latinas más populares por su música y su personalidad tan desenfadada, aunque una de sus exempleadas no opina lo mismo; de hecho, declaró que la artista tiene una personalidad ‘mandona’, por lo que nadie quiere trabajar con ella.

Se trata de Cristina Cárdenas, quien fungía como coordinadora de extras para algunos videos musicales de la artista y reveló para un medio de comunicación en España que la intérprete de Antología no es tan agradable como han querido hacerlo ver; por el contrario, sus actitudes con las personas que trabajan con ella son poco amigables.

¿Cómo es Shakira con sus empleados?

“A Shakira no se le puede mirar a los ojos, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibido. ¡Ella es mandona!”, dijo Cristina, quien además agregó que saca arbitrariamente a las personas de sus grabaciones: “‘Tú no, tú fuera’, así señalando con el dedo”, dijo.

También la catalogó como una persona muy exigente, por lo que los tiempos de grabación de sus videos aumentaban de manera considerable. “Un spot de Shakira, que podría durar cuatro horas por las tomas, termina tardando unas 17″, mencionó la excoordinadora.

Por si fuera poco, también reveló que la cantante de 45 años suele tener episodios de arrogancia y envidia, pues quiere ser la única que destaque en el rodaje de sus videos.

“Desespera a los directores, a la productora y a todos. Y si hay alguna mujer que destaca más que ella, la echa fuera del rodaje, por eso es imposible trabajar a su lado, no quiere ir nadie a rodar con ella. La figuración se muerde del asco y el equipo se desespera”, comentó Cárdenas para el medio español.

Las declaraciones de la excoordinadora de extras de Shakira han generado discusión en redes sociales, sobre todo en usuarios españoles, quienes han expresado su descontento por los tratos que reveló Cárdenas, ya que ellos tenían un concepto muy diferente de la colombiana. Al respecto, la cantante todavía no emite algún comunicado ni habla de ello.