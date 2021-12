¿Sabes qué es real? Ya está aquí el nuevo tráiler de ‘The Matrix Resurrections’

“No lo vemos, pero estamos atrapados en extraños bucles que se repiten”, dice una voz en el nuevo tráiler de The Matrix Resurrections (Matrix Resurrecciones), el esperado cuarto capítulo de la franquicia que llegará a los cines este 22 de diciembre.

A través de su cuenta de Twitter, Warner Bros reveló el nuevo avance de la cinta que reúne a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en los papeles de Neo y Trinity.

Este mundo de ficción escrito y dirigido por las hermanas Wachowski inició en 1999 con The Matrix, luego en el 2003 salió a la luz The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions. Ahora, casi 20 años después, veremos qué sucede en ese ambiente futurista en The Matrix Resurrections.

“Todavía sé kung-fu”, dice con sorpresa Neo, interpretado por Reeves en el nuevo tráiler. El hombre de que una vez salvó a la humanidad deberá enfrentarse a la decisión de qué es real en una Matrix que es más fuerte y peligrosa que nunca.

La cinta dirigida por Lana Wachowski, es un regreso al mundo de las dos realidades: lo cotidiano y la mentira, una construcción física y una mental, una pastilla roja y otra azul.

Entre los actores que veremos en la nueva Matrix están:

Yahya Abdul-Mateen II, guía de Neo.

Jessica Henwick, quien ha aparecido en Iron Fist y Star Wars: Episodio VII, , en esta ocasión da vida a hacker Bugs.

y , en esta ocasión da vida a hacker Bugs. Jonathan Groff, de las cintas Hamilton , y Mindhunter , ahora toma el papel de un hombre de negocios.

, y , ahora toma el papel de un hombre de negocios. Neil Patrick Harris, legendario actor de How I Met Your Mother, es un terapeuta.

es un terapeuta. Priyanka Chopra Jonas, de la cinta Quantico.

Jada Pinkett Smith, a quien hemos visto en Gotham, regresa como Niobe, una General.

Warner anunció que hoy a las 6:00 pm tendrá un Space en Twitter para hablar del nuevo tráiler con la columnista Gaby Meza y la actriz Eréndira Ibarra.