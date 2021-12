‘La Casa de Papel’: ¿qué hay que saber antes de ver el volumen dos de la quinta temporada?

Este viernes se estrena por fin el volumen dos de la quinta temporada de La Casa de Papel, una de las series más populares de Netflix. Con ello, la historia del mayor atraco hecho a la Gran Casa de Moneda y al Banco en España estarían llegando a su fin; conoceremos el desenlace de esta historia que nos ha mantenido atrapados durante las primeras cuatro temporadas y el primer volumen de la quinta, estrenado el pasado 3 de septiembre.

Sin embargo, recordemos que habrá un spin-off que llegará a la pantalla en 2023 inspirado en Berlín, uno de los personajes principales de la serie, así que no nos despedimos por completo de estos entrañables personajes.

¿Listo para ver en qué termina ‘el mayor atraco de la historia’? Seguro que sí, pero por si no recuerdas bien o necesitas refrescar la memoria, te dejamos lo que tienes que saber antes de ver el volumen dos de la quinta temporada de La Casa de Papel.

Tema central de la historia

La trama de la historia gira en torno al gran atraco Gran Casa de Moneda en España, donde un grupo de ladrones vestidos de mono rojo y máscara de Salvador Dalí toma como rehenes a las personas que se encontraban en ese momento en el lugar. Todos ellos son liderados por un personaje llamado ‘El profesor’, quien los prepara minuciosamente para resolver cualquier inconveniente que pudiese surgir.

Los delincuentes, para mantener el anonimato, adoptan seudónimos que ellos mismos eligen, y tienen en común una cosa: son nombres de ciudades. Así, la banda que tiene como cabeza al Profesor está conformada por Tokio, una ladrona caótica que mató a un guardia de seguridad durante un atraco; Berlín, considerado el líder del grupo; Moscú: especialista en perforaciones; Denver: hijo de Moscú, considerado el más violento del grupo; Río: el hacker; Nairobi, experta en falsificación; y Helsinki y Oslo, que son los encargados de utilizar las armas pesadas.

Durante el atraco visten a todos los rehenes igual que ellos para confundir a la policía y que no les hagan daño. ¿Su ‘misión’? Imprimir 2400 millones de euros y llevárselo, así de sencillo.

Primeras temporadas

Una de las condiciones es que no puede haber ningún tipo de relación sentimental en el grupo, pero Tokio y Río hacen caso omiso a esta indicación y se convierten en novios.

También hay que destacar que entre los rehenes hay personajes a destacar, como Mónica, la amante embarazada de ‘Arturito’, otro privado de su libertad, que además la trata muy mal. Berlín, en un momento del atraco, ordena a Denver matar a Mónica, pero terminan enamorándose.

¿Y Arturito? Ah, sí, hay un momento donde la policía lo confunde con uno de los delincuentes y le disparan; intentan salvarlo y para ello ingresan algunos médicos, entre ellos un inspector encubierto. El Profesor se da cuenta y lo que hace es colocar un micrófono en sus lentes para conocer los movimientos de la policía, lo que le ayuda a modificar su estrategia.

En un motín de los rehenes Oslo queda en coma, por lo que Helsinki decide terminar con su sufrimiento y le pone una almohada en la cara para asfixiarlo.

Por otro lado tenemos a Raquel Murillo, inspectora del cuerpo de policía, mantiene una relación con el profesor (pero ojo, no es sentimental... por lo menos a esta altura de la serie, pues apenas se están conociendo) para lograr una negociación. Después el Profesor decide acercarse a ella para conocerla más, pero sin que Raquel conozca su verdadera identidad.

Llega un momento donde Tokio comienza a cuestionar las estrategias del grupo, por lo que Berlín literalmente la saca del lugar dejándola expuesta ante la policía y la detienen, pero el Profesor consigue que vuelva a entrar y, en esta maniobra, muere Moscú porque es alcanzado por las balas de la policía.

Angel, el compañero de trabajo de Raquel, comienza a sospechar de la persona con la que ella está saliendo (el Profesor) sin saber quién es realmente, pero ella no le cree nada. Cuando Angel logra tener más pruebas, lamentablemente sufre un accidente por lo que no puede decirle ya nada a Raquel.

Después de varias ocasiones en las que El Profesor está a punto de ser descubierto y Raquel está ‘con los ojos cerrados’, hay un momento en el que los abre porque llega a atar ciertos cabos que El Profesor dejó sueltos por ahí.; sin embargo, a pesar de que ya lo sabe, Raquel no es capaz de entregarlo y él escapa.

Cuando llega el momento de terminar el atraco y escapar, la policía irrumpe en el lugar para ponérselas difícil, por lo que Berlín decide arriesgarse para salvar al grupo; es en ese momento cuando se descubre que Berlín y El Profesor en realidad son hermanos y que Berlín tenía una enfermedad terminal.

Gracias a este sacrificio logran escapar, pero ahora Raquel le sigue la pista al profesor en Filipinas y ‘comienzan de cero’, donde además ella adopta el nombre de Lisboa.

Y al igual que ellos, toda la banda está haciendo su vida como quiere en diversas partes del mundo. Sin embargo, los tiempos de tranquilidad y relajación se terminan por una llamada que hace Río a Tokio, quien ya se cansó de esa situación. Gracias a esto él es capturado por las autoridades de Panamá y el equipo vuelve a reunirse; durante su charla se habla de que Río pueda ser torturado.

Un segundo atraco

Su nueva misión es robar la reserva nacional de oro del Banco de España, que anteriormente fue idea de Berlín. Para ello, ingresan nuevas personas equipo, como Marsella, un hombre muy polifacético; Bogotá, experto en soldadura; y Palermo, con una personalidad muy parecida a la de Berlín.

Un profesor arrojando dinero por las calles de Madrid desde un globo serían el anuncio de que un nuevo atraco estaría por llegar, una estrategia que busca que la opinión pública esté a su favor porque ¿quién no estaría del lado de alguien que regala dinero a la gente?

El nuevo atraco comienza con algunos miembros de la banda infiltrados como parte del Ejército. ¿De qué irá ahora? Tendrán que meterse a una cámara que se inunda como método de seguridad, tomarlo, fundirlo en pepitas y finalmente sacarlo más fácil.

¿Se acuerdan de ‘Arturito’? A estas alturas ya colabora como asesor de la policía por ‘tener experiencia con los atracadores’ y conocer algunos de sus métodos. Como Raquel (ahora Lisboa) ya no es parte del cuerpo policiaco, vemos a una nueva inspectora: Alicia Sierra, quien también ha torturado a Río.

Durante el atraco, Palermo queda ciego momentáneamente porque le entran al ojo cristales de los muebles del lugar; después, en un mal movimiento de la policía terminan siendo parte de los rehenes de la banda, por lo que la policía comienza a atacar con violencia.

Para este punto el Profesor decide utilizar información clasificada que se encuentra dentro del banco y los amenaza con publicar secretos de estado. Río logra entrar de nuevo al grupo pero con él viene un micrófono que evidentemente necesitan retirar.

El Profesor y Lisboa con captados por la policía y los persiguen; el resultado de esto es que la capturan a ella. ¿El plan de Alicia? Hacerle creer al Profesor que había matado a Raquel. Mientras tanto, a Nairobi le tienden una trampa con su hijo, con lo que un francotirador le dispara, lo que evidentemente hace enojar a la banda y comienzan a utilizar violencia contra los policías al dispararles con lanzacohetes.

Tokio logra salvar a Nairobi y el Profesor va a la casa de Antoñanzas, uno de los policías, para que este le confiese que Lisboa sigue viva. Cuando Lisboa está a punto de hablar, este policía le lleva el reloj del profesor para hacerle ver que no estaba sola.

Palermo quiere entregarse pero la banda no lo deja y, para evitarlo, lo encadenan a lado de un jefe se seguridad del lugar, que intenta matar a varios de los integrantes de la banda. Enojados, lo acorralan pero él toma a Nairobi como rehén, quien termina muerta por un disparo en la frente de parte de este jefe de seguridad.

Para desacreditar a la policía, que poco a poco comenzaba a ganar terreno, el profesor expone la tortura que sufrió Río cuando lo atraparon. La banda busca liberar a Lisboa del lugar donde se encuentra testificando y lo consigue, pero Alicia Sierra logra descifrar la ubicación del profesor y le apunta con un arma.

El volumen uno

El Profesor no se esperaba encontrar a Alicia y, lamentablemente, no tenía ningún plan para ello, por lo cual Alicia aprovecha y comienza a torturarlo de distintas maneras: lo encadena, le dispara en el pie, lo avienta... de todo, con la intención de que este hablara, pero no lo consigue. La policía se harta de toda la situación y deciden atacar con el Ejército.

La banda está empezando a flaquear y piensan en rendirse, porque sin el cerebro de la banda no saben cómo proseguir, pero cuando hablan con Tamayo se dan cuenta de que la policía no sabe que el Profesor está capturado.

Llegan a un acuerdo donde entregan a Gandía por una hora más de tiempo antes de que el Ejército intervenga, pero una disputa se adueña del lugar y Arturito (sí, sique figurando en la serie) toma el lugar de líder de los rehenes y comienzan a disparar sin sentido.

Estocolmo llega hasta Arturito, quien al no llegar a un acuerdo con él, lo mata. Sin embargo, le dan reanimación y lo reviven.

Mientras tanto, la situación en el escondite del Profesor, quien seguía atado a una silla, empezaba a empeorar, pues llegan Marsella y otro hombre y ahora los tiene a los tres sometidos, hasta que ve que Tamayo la está culpando de ser cómplice de los atracadores.

¿Lo peor? Ay, creo que no lo habíamos contado... Alicia estaba embarazada, y en ese momento se le rompió la fuente. Sus acompañantes en ese momento le dien que los desamarre para que la ayuden, pero ella se niega hasta que se da cuenta de que no podrá sola. Y efectivamente, entre los tres le ayudan para que su hijo nazca bien.

La acción comienza pues el Ejército entra al banco para enfrentar a la banda, que termina dejando a Helsinki con una pierna fracturada. El Profesor, ya de regreso, se comunica con Tamayo para advertirle que no hiciera ningún movimiento o si no iba a hacaer públicos unos audios donde hablaba de fabricar pruebas falsas.

Los flashbaks

El primero gira en torno a Berlín, quien presenta a su hijo Rafael: un experto en ciberseguridad, a quien le ofrecen participar en el atraco; y a pesar de no querer al inicio, después acepta.

En el segundo, Tokio habla sobre René, el hombre con el que empezó a atracar y a quien describe como el amor de su vida. ¿Qué pasó con él? En uno de los robos no planificados que hicieron, lo mataron y Tokio se siente muy mal.

Volumen dos. ¿Qué pasará?

Ahora que se estrenará el volumen dos, y sin uno de los dos personajes más queridos de la serie, las posibilidades son infinitas. ¿Qué para ahora con la banda de atracadores más querida de la pantalla?