Festival Pa’l Norte 2022: Revelan cartel y fecha para venta de boletos

Apenas nos estamos recuperando de la última edición del festival cuando los organizadores ya han puesto sobre la mesa el line up del siguiente Tecate Pa’l Norte edición 2022.

Entre las agrupaciones y artistas que se presentarán el año próximo en los escenarios de Parque Fundidora se encuentran The Strookes, Marroon 5, Los Fabulosos Cadillacs, The Libertines, Andrés Calamaro, C. Tangana, Caligaris, Fobia, Parcels, Simple Plan, Tainy, Camilo Séptimo, Inspector, Love of Lesbian, Siddartha, Esteman, Vetusta Morla y más.

De acuerdo con la página oficial del festival, la venta general de boletos para el Festival Pa’l Norte será a partir del viernes 3 de diciembre tanto por el sistema Ticketmaster como en las taquillas del Auditorio Nacional; esta última modalidad de venta directa no tendrá cargos por servicio.

Facebook Festival Tecate Pa'l Norte

Este 2021 esa ‘carnita asada’ llamada Festival Pa’l Norte se llevó a cabo con éxito ante miles de espectadores después de un año de pausa debido a la pandemia de COVID-19.

Entre los artistas que se presentaron en los escenarios destacaron agrupaciones como Tame Impala, Foo Fighters, Foster The People, los Auténticos Decadentes, Galantis, Juanes, Mon Laferte y Alejandro Fernández.

Para la reanudación de este festival se tomaron en cuenta filtros sanitarios como la comprobación de esquema completo de vacunación o, en su defecto, presentación de prueba PCR negativa cuyos resultados no fueran mayores a 72 horas.

Desafortunadamente no todo fueron risas, baile y diversión, ya que se registraron varios robos de teléfonos celulares a usuarios del Pa’l Norte 2021.

Algunos días después, la Fiscalía de Nuevo León anunció, a través de sus redes sociales, la detención de los presuntos ladrones.

Asimismo comunicaron que habían sido decomisados varios celulares. Un total de 23 equipos fueron publicados en una lista de la Fiscalía.

Dichos equipos podían ser recuperados por sus dueños tras comprobar que fueran los propietarios.