‘Spider-Man: No Way Home’ no es el final, planean más películas con Tom Holland

'Spider-Man: No Way Home', protagonizada por Tom Holland, se estrena en cines el 15 de diciembre de este año. (Marvel Studios)

“Esta no es la última película que vamos a hacer con Marvel, esta no es la última película de Spider-Man”, reveló este lunes Amy Pascal, productora y ex jefa de Sony Pictures.

Esta noticia llega en el Spider-Monday, la preventa de boletos de la cinta Spider-Man: No Way Home que comenzó este 29 de noviembre en medio de una crisis: los usuarios reportaron en redes sociales las fallas en las plataformas de Cinemex y Cinépolis y la dificultad para poder comprar los boletos de la cinta que se estrena el 15 de diciembre.

Después de tanto estrés que se vivió desde la madrugada, los fans arácnidos de Marvel tienen consuelo: es posible que tengamos más historias de Spider-Man.

En entrevista con el portal Fandango, la ejecutiva y productora de cine Amy Pascal detalló que Marvel y Sony seguirán trabajando en conjunto: “Nos estamos preparando para hacer la próxima película de Spider-Man con Tom Holland y Marvel. Estamos pensando en esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las tres siguientes. Esta no es la última de nuestras películas del MCU”.

Al respecto, en octubre Tom Holland había dado una entrevista a Entertainment Weekly donde dijo que Spider-Man: No Way Home marca una “conclusión” de su trilogía:

“Todos estábamos tratando [No Way Home] como el final de una franquicia... Creo que si tuviéramos la suerte de volver a sumergirnos en estos personajes, verías una versión muy diferente. Ya no sería la trilogía de Homecoming. Le daríamos algo de tiempo e intentaríamos construir algo diferente y cambiar el tono de las películas. Si eso ocurre o no, no lo sé”.