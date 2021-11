¡Sí quiero ir, señor Stark! Preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ colapsa en Cinépolis y Cinemex

La preventa de boletos para la película Spider-Man No Way Home comenzó durante las primeras horas de este lunes 29 de noviembre; sin embargo, el “sentido arácnido” no fue suficiente, ya que los usuarios reportaron el colapso de las plataformas de venta de Cinépolis y Cinemex incluso minutos antes de que dieran las 00:01 horas.

Durante la madrugada los fanáticos de Marvel se mantuvieron activos, actualizando la página constantemente para probar suerte en el día que se denominó Spider-Monday.

Hasta esta mañana las páginas de los cines continúan con fallas, aunque hay algunos afortunados que ya tienen sus boletos, otros siguen intentando sin éxito.

Todos hoy lunes después de desvelarnos y tratar de comprar los boletos de #SpiderManNoWayHome pic.twitter.com/q3IULxkGdJ — ANDRU (@andrugeek) November 29, 2021

La página oficial de Sony en Twitter publicó esta mañana: “¡Esto NO es un simulacro! EL Spider-Monday ¡YA COMENZÓ! Compra AHORA tus boletos en PREVENTA de #SpiderMan #SinCaminoACasa 15 de diciembre exclusivamente en cines”, a lo que los internautas contestaron “No hay, no existe”, “No hay boletos”, “Ya se acabaron”, entre otros mensajes.

Una de las cuestiones que más preocupa a los fans de Spider-Man es que los boletos estén siendo acaparados por los revendedores, ya que en algunas funciones ya se han agotado.

Cinemex había informado previamente que sólo se podrían adquirir 10 boletos por transacción en su página y ante la pregunta de si habría función de medianoche, la página de Twitter Apoyo Cinemex respondió: “Te informamos que por el momento no contamos con este tipo de funciones”.

En tanto, en la página de Ayuda Cinépolis los usuarios han reportado que hacen el pago y no se generan los boletos, o bien, que ya no aparece disponibilidad para ningún horario, lo cual podría ser error de sistema y según la página ya se está revisando.

Entre las alternativas a las que han recurrido quienes logran el acceso a la página, está el comprar boletos en cualquier cine, así no se encuentre cerca de su ubicación.

Esta es una de las cintas que mayor expectativa ha generado, ya que reúne a personajes de las diferentes filmes de Spider-Man. Peter Parker, interpretado por Tom Holland tendrá que luchar contra los siniestros enemigos de otros universos después de que algo sale mal cuando recurre al Doctor Strange para tratar de volver a una normalidad donde su identidad no fue revelada a todo el mundo.

Están confirmados en el reparto Alfred Molina, quien fue Doctor Octopus en la trilogía de de Tobey Maguire (en Spider-Man 2); también se contará con la participación de Jamie Foxx, intérprete de Electro en The Amazing Spider-Man 2, de la saga protagonizada por Andrew Garfield.

Hace unos días, se anunció que se adelantaría su estreno en México, ‘Spiderman: No Way Home’ llegará a las salas de cine este 15 de diciembre.