¿Por qué la crítica no amó ‘House of Gucci’?

Las críticas especializadas se polarizaron en su opinión sobre 'House of Gucci' (Foto: Cinemex)

Uno de los estrenos más esperados en las salas cinematográficas es la historia que protagonizan Lady Gaga y Adam Driver dirigidos por Ridley Scott en House of Gucci.

El drama criminal que se centra en el asesinato del heredero de la lujosa marca de moda, Maurizio Gucci, por orden de su esposa Patrizia Reggiani, en 1995, ha dividido en opiniones a la crítica especializada en cine, quienes se polarizan entre la devoción y la antipatía.

Pese a que en un inicio se alababa la actuación de Lady Gaga, han surgido otras versiones. Mientras que algunos creen que podría estar nominada como mejor actriz en la entrega de los premios Oscar, otros consideran que su imitación del acento italiano es algo ‘exagerada’, tal como la película en su totalidad.

La primera en criticar a la también cantante fue la propia Patrizia Reggiani, quien actualmente se encuentra cumpliendo condena en la cárcel. Para la llamada ‘viuda negra’ fue inconcebible que Gaga la interpretara sin haberla conocido.

Con una calificación del 60% en Rotten Tomatoes, sitio que recoge las criticas profesionales hacia los filmes, las posturas negativas se han centrado en la duración de dos horas y media, que resulta demasiado larga y tediosa. Palabras como desastre, indulgencia y desbalance también han apuntalado.

Los comentarios también refieren a que tal pareciera que se tratan narrativas distintas que no hacen que el discurso sea unificado o que no alcance a notarse la potencia de la historia por tener ideas mal ejecutadas. Calificativos como ‘drama apagado’, ‘seca y sin alegría’, ‘decepcionante’, ‘agotadora’ o ‘vacía’ son usados frecuentemente para describir House of Gucci.

Aunque lo positivo se centra mayormente en la interpretación de Lady Gaga y Adam Driver, la división entra a juego con el papel de Jared Leto. El resto del elenco lo conforman Jeremy Irons, Al Pacino y Salma Hayek.