Tom Holland subió una foto de Zendaya a su perfil de Instagram con lindo mensaje

Los protagonistas de ‘Spider-Man: de regreso a casa’, Tom Holland y Zendaya, han dejado ver que su relación va más allá de la pareja que comparten en la pantalla grande; ambos son una de las estrellas más codiciadas actualmente en Hollywood, y con el próximo estreno de la nueva entrega de ‘Spider-Man’, con mayor razón.

Sin embargo, esta vez se volvieron tendencia por una razón diferente y mucho más romántica, pues el actor compartió en su perfil de Instagram una foto de Zendaya en la alfombra roja de los CFDA Fashion Awards, celebrados el pasado 10 de noviembre en The Grill Room, en Nueva York.

Estos premios reconocen a lo mejor de la industria de la moda, y precisamente Zendaya obtuvo el premio de ‘Ícono de la moda’, lo cual su amoroso novio no pasó por alto y le dedicó unas palabras en sus redes sociales:

“Naaa, ¡basta! Un logro increíble para la persona más increíble. Felicidades @zendaya y @luxurylaw, ustedes se merecen todo esto”, escribió el actor para reconocer los logros de su pareja.

Law Roach, a quien también felicita Holland, es el estilista y asesor de imagen de Zendaya, y esto no es para menos. Como era de esperarse, hubo miles de comentarios en su perfil donde sus seguidores escribían cosas como ‘Alguien que me presuma como Tom Holland presume a Zendaya’, ‘Tom Holland y Zendaya me hacen feliz’, ‘Tom Holland parece una cuenta de fans de Zendaya. Me encanta’, entre otros.

Esta acción logró enternecer a más de un internauta en la red, y no es para menos; la pareja se ha consolidado como una de las más tiernas del cine y del espectáculo en los últimos tiempos. Con las muestras de cariño y afecto de ambos podemos notar que la química no se quedó en el set de ‘Spider-Man’, donde se conocieron.