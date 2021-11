¿Habrá cuarta temporada de ‘Narcos: México’? Esto es lo que sabemos

El pasado 5 de noviembre Netflix estrenó la tercera temporada de ‘Narcos: México’, serie que originalmente estaba pensada como una cuarta temporada de ‘Narcos’, que narra cómo es la lucha contra en narcotráfico en Colombia en la década de los noventa, sobre todo con lo que tiene que ver con la lucha entre la DEA y el líder del cártel de Medellin, Pablo Escobar.

‘Narcos: México’, por su parte, está centrada justamente en el tráfico de drogas ilegales en México y todos los cárteles que surgieron en la década de los ochenta y noventa, que cada vez fueron tomando más fuerza en el país.

Su primer temporada se emitió durante 2018 con 10 capítulos. Esta se centraba en el conflicto entre Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del Cártel de Guadalajara, denominado en la década de los ochenta como el ‘Zar de la droga’ en México, y Kiki Camarena, un agente de la DEA mexicano naturalizado estadounidense.

Tras un operativo realizado por los agente de la DEA, donde se decomisaron plantaciones de marihuana valuadas en ocho millones de pesos, desataron la ira de Rafael Caro Quintero, otro fundador del cartel de Guadalajara. Al final Camarena, fue secuestrado, torturado y asesinado.

La segunda temporada también consta de 10 capítulos y fue estrenada el año pasado. Ahora, Félix Gallardo se convirtió en ‘El Padrino’ del primer cártel mexicano, y ya teniendo el poder, lucha por mantener el control y unificar a los traficantes para construir un gran imperio de droga.

Sin embargo, al final de esta segunda temporada Félix Gallardo es encarcelado y comienza la guerra entre cárteles para adueñarse del negocio de las drogas en el país.

En esta tercera temporada, y debido a la gran disputa por saber quiénes serán los nuevos líderes de los cárteles en México, también veremos el ascenso al poder de Amado Carrillo Fuentes, conocido como ‘El señor de los cielos’, quien por cierto tiene su propia serie. Carrillo Fuentes fue líder del Cártel de Juárez y socio de Pablo Escobar.

Además, nacerá una nueva generación de ‘Narco juniors’: jóvenes de clase alta que se involucran con estas asociaciones delictivas y les sirven para sus fines. A estos personajes podremos verlos alrededor de los 10 capítulos de esta tercer temporada.

¿Habrá una cuarta temporada de Narcos: México?

A pesar de que en los últimos se ha especulado mucho al respecto de lo que podríamos ver en una cuarta temporada, e incluso se ha hablado de la cancelación total de la serie por parte de Netflix, lo cierto es que anteriormente Netflix confirmó que no habrá cuarta temporada de Narcos: México.

Así como su antecesora colombiana, ‘Narcos’, ‘Narcos: México’ concluirá con esta tercera temporada que acaba de estrenarse hace una semana; un ciclo se concluye y Carlo Bernard, uno de los productores de la serie, ha hecho comentarios al respecto con The Hollywood Reporter:

“Vi esta temporada como una historia sobre el origen del mundo moderno en el que vivimos. Para mí, se sintió como llevar la serie a ese lugar que ahora reconocemos, para bien o para mal”.

Por otro lado, el mismo Bernard habló con Collinder acerca del futuro y los planes para esta franquicia, que sumó miles de seguidores alrededor del país e incluso de Latinoamérica:

“No hay planes, honestamente, esto es como el final del viaje, al menos por ahora. No hay nada en proceso, pero desafortunadamente el tráfico de drogas no va a ninguna parte, así que obviamente existe la posibilidad de otras iteraciones. Por ahora, esto es todo... sentimos como si estuviéramos contando una historia coherente... así que se sintió como un buen lugar para concluir con la tercera temporada en México”, mencionó Bernard.

Sin embargo, sí hay noticias sobre la próxima producción de Bernard y Eric Newman sobre una miniserie de seis episodios enfocada en contar la historia de Griselda Blanco, considerada como ‘La reina de la droga Colombiana’.