‘El Juego del Calamar’, ‘Cruella’ y Britney Spears: Los disfraces más buscados en Google para Halloween

Cada vez se acerca más esa fecha esperada por todos los que disfrutan de los disfraces y el terror: Halloween. A pesar de ser una festividad que adoptamos de Estados Unidos, sin duda se disfruta mucho; chicos y grandes buscan año con año ideas para disfrazarse y lucir geniales este día.

Bruja, calavera, vampiro, Frankenstein, momia, calabaza... hay muchos disfraces clásicos para estas fechas, pero cada vez los vemos con menor frecuencia. ¿Por qué?

No es de sorprender que cada vez se busquen con mayor frecuencia disfraces que hagan alusión a series o películas de moda, y es por ello que este año podremos ver una lista muy particular, que incluyen a varios íconos actuales de la cultura pop.

Búsqueda de Google 'Disfraces de Halloween 2021'.

Por si todavía no te decides y sientes que las ideas ya no llegan a ti, ¡no te preocupes! El gigante de las búsquedas en internet, Google comparte una lista de los disfraces más buscados por los usuarios. Seguramente veremos muchos de estos en las próximas fiestas de Halloween.

‘Los más buscados’

En primer lugar (y por si todavía no nos quedaba claro su nivel de popularidad) los disfraces relacionados con la popular serie coreana ‘El Juego del Calamar’ lideran esta lista. Desde que salió la serie empezaron a vender máscaras de los personajes de mono rosa, pero las búsquedas comenzaron a aumentar porque no solo se buscan disfraces de este personaje, sino también de los uniformes verdes, para ser uno de los participantes en estas fiestas de Halloween (guiño, guiño).

Podríamos considerarlo una sorpresa (o no) pero este año, y hasta el momento, un personaje que se une a la lista de los más buscados es la cantante Britney Spears, quien desde hace años ya inspiraba algunos looks para las fechas por ser ‘la princesa del pop’, pero recientemente atribuimos su popularidad debido a la batalla legal que ha tenido en los últimos meses contra su padre.

Otros que se unen a la lista son Carnage y Venom, personajes de la película recientemente estrenada en nuestro país, ‘Venom: Let There Be Carnage’. Estas figuras son de procedencia alienígena, y sus caracterizaciones seguramente serán interesantes.

Y ya que hablamos de personajes de película que están marcando tendencia este año, tenemos a la reina de las tendencias y la moda: Cruella, quien se ganó el corazón de millones de personas con su personaje tan irreverente y cargado de una actitud sarcástica, rebelde e irónica.

No, no crean que nos hemos olvidado de una de las series más populares de Netflix, pues también la búsqueda de la típica máscara de Dalí y el mono rojo de ‘La Casa de Papel’, al igual que el año pasado, se coloca entre los más buscados para estas fiestas.

Así que, si aún no sabes de qué disfrazarte este año, te compartimos estas ideas, que podrían hacer tu búsqueda del disfraz perfecto más liviana.