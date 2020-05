Y ahora con la cuarentena, ¿cómo le hacen las personas que venden ‘Tuppers’, Avon y Price Shoes?

Desde hace siete años, Ana María es una de las vendedoras afiliadas a Price Shoes, Concord y Tupperware, que aprovecha su puesto de tianguis y la relación con las mamás de los compañeros de sus hijos para comercializar sus productos, sin embargo las casi siete semanas del aislamiento sanitario del coronavirus provocaron un desplome de 50 por ciento en sus ingresos.

Ana María forma parte de las 2.9 millones de personas que en México se dedican a la venta directa que han recurrido a las redes sociales, el e-commerce, las sesiones virtuales y la comercialización de productos sanitizantes, para mantener a flote sus entradas, ante la imposibilidad de realizar reuniones y la limitación de salir a la calle a vender.

Hans Werner, presidente de la Asociación Mexicana de Venta Directa (AMVD) –que integra a 37 firmas como Omnilife, Jafra, Amway, Mary Kay, Tupperware, Herbalife y Natura, entre otras–, reconoció que el e-commerce ha sido un canal en crecimiento, frente al aislamiento.

“Hoy la venta directa vía el comercio electrónico es lo que está de moda para mantener la sana distancia y respetar el Quédate en Casa, es la venta más alta”, dijo.

Refirió que cada firma ha tenido su propia estrategia, como la capacitación vía web que implementó Usana, Betterware y Avon; las entregas de pedidos directo a los domicilios sin costo extra, como hizo Tupperware y la integración de pagos digitales para disminuir el riesgo del efectivo que hizo Avon.

Natura informó que en medio de la pandemia, sus ventas digitales en el social selling y en el e-commerce crecieron exponencialmente, por la adaptación de consumidores al distanciamiento social y a las medidas de cuarentena tomadas desde mediados de marzo.

“Las ventas del grupo en el e-commerce aumentaron alrededor de 250 por ciento en las últimas semanas en comparación con el mismo período del año anterior. Durante la cuarentena, el e-commerce de Natura y Avon registró un crecimiento combinado de 150 por ciento y una expansión del 300 por ciento en The Body Shop y de más del 500 por ciento en Aesop”, según un comunicado de la firma.

Ana Vázquez, nombre ficticio, es doctora en imagen pública y su trabajo es dar conferencias, una actividad que está prohibida en la emergencia sanitaria, por lo que se apoyó en su otra fuente de ingresos, la venta de los suplementos Vivri.

“Representaba como un 20 por ciento de lo que percibía, pero desde marzo la cantidad que recibo es casi igual a cuando daba cursos y conferencias, las reuniones de zoom se han vuelto un aliado”, relató.

El año pasado la venta por catalogo registró ingresos anuales por 7 mil 498 millones de dólares, de los cuales el 37 por ciento de los productos se comercializaron desde Facebook, marketplaces y WhatsApp, según Euromonitor y Nielsen.

“Sí hemos tenido una repercusión, lo cual me parece comprensible a la luz de lo que ha significado que la gente deje de ir a trabajar, pero ese efecto se balancea con capacitación para quienes no están relacionados con la tecnología”, dijo Carlo Ledezma, ex presidente de la AMVD y VP de Latinoamérica para Usana, la empresa de suplementos alimenticios.

Para la entrega, firmas como Vivri y Betterware implementaron descuentos para el envío a domicilio de los productos, mientras Tupperware envía gratis, pero sólo para consultoras.

Avon implementó Mercado Pago, “herramienta que le ofrecemos a nuestras representantes para pagar sus servicios con su celular y desde la comodidad de sus casas”, para evitar el manejo de efectivo, contestó la empresa.

Líneas de higiene, una oportunidad

Para quienes tienen producción local como Avon y Natura, la categoría de higiene y limpieza significó una oportunidad de negocio que mantendrán en catálogos.

“Nuestra planta de manufactura y distribución en Celaya se ha encargado de manufacturar productos de higiene (...), además de distribuir protectores faciales de tela”, dijo Avon en un mail.

Natura acumuló 220 códigos de productos de limpieza, a los que se sumó el gel antibacterial.

Antonio Ianelli, gerente de proyectos y líder del mercado multinivel que representa a una firma brasileña que expandió su marca a México, aseveró que sus productos más demandados en cuarentena son cremas humectantes, guantes de silicona y su gel reductor.

“La tecnología nos permite organizar reuniones de negocios y capacitaciones virtuales con grandes líderes en el segmento y agilizar la entrega de productos”, dijo.