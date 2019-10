WeWork ‘sale de la office’ para construir su negocio de e-games

We, matriz atribulada de WeWork, trabaja en la construcción de un negocio de juegos electrónicos.

Después de ramificarse en los sectores de viviendas colectivas con WeLive, gimnasios con Rise By We y educación con WeGrow, la startup busca registrar la marca Play By We, según una solicitud publicada por la Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido la semana pasada.

También contrató a unos pocos trabajadores, según personas familiarizadas con el tema, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado.

Según su solicitud de marca registrada, Play By We ofrecerá servicios de entretenimiento de ‘videojuegos profesionales competitivos en línea’ que incluye la realización de concursos, juegos, torneos y exhibiciones.

La solicitud también podría proporcionar instalaciones para eventos de videojuegos, conferencias, reuniones y exhibiciones comerciales y espacio de oficina compartida.

Aunque la empresa desarrolla de manera sigilosa, WeWork ha compartido cierta información sobre su negocio de juegos con el público, mediante dos ofertas de empleo y expiradas en LinkedIn.

Uno de los cargos es gerente de contenido y experiencia para Play By We, y el segundo es para gerente de proyectos de entrega con sede en Nueva York—, un postulante exitoso podrá administrar a un equipo de arquitectos, diseñadores y personal de construcción y logística.