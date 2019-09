WeWork iniciará gira para salir a bolsa en EU

WeWork podría iniciar una gira de reuniones con inversores para su oferta pública inicial en Estados Unidos la próxima semana, según personas familiarizadas con el tema.

Se espera que las reuniones de la empresa de alquiler de oficinas con posibles inversores en la salida a Bolsa incluyan paradas en ciudades como Nueva York y San Francisco, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque el asunto no es público. Las fechas para la gira aún podrían cambiar, dijeron las personas.

Un representante de WeWork, cuya matriz es We Co, no quiso hacer comentarios.

WeWork, que presentó los trámites para salir a Bolsa en Estados Unidos el mes pasado, quiere vender alrededor de 3 mil 500 millones de dólares de acciones, dijo una persona familiarizada con el tema en julio.

También tiene asegurada una carta de compromiso para una línea de crédito de hasta 6 mil millones de dólares, según su presentación de salida a bolsa. Esa financiación depende del éxito de la salida a bolsa.

Los planes de salida a bolsa de WeWork presentados el 14 de agosto fueron objeto de críticas a veces enérgicas. El responsable ejecutivo de Triton Research Inc, Rett Wallace, calificó el folleto informativo de la compañía como una “obra maestra de ofuscamiento”, diciendo que oscurecía los detalles clave necesarios para entender la economía de su negocio.

Financiación, pérdidas

WeWork alquila o es dueña de espacios en edificios de oficinas y posteriormente ofrece en alquiler mesas de trabajo para empresas que van desde startups hasta grandes corporaciones.

La firma ha recaudado más de 12 mil millones de dólares desde su creación hace nueve años y nunca ha alcanzado la rentabilidad.

La firma divulgó en sus documentos que había perdido 2 mil 900 millones de dólares en los últimos tres años y 690 millones de dólares en el primer semestre de 2019. No obstante, sus ingresos anuales se duplicaron a mil 800 millones de dólares en 2018.