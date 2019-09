WeWork analiza posponer su salida a Bolsa hasta octubre tras una baja en su valoración: fuentes

Es probable que WeWork, con un colapso en su valoración, posponga su Oferta Pública Inicial (OPI) hasta al menos octubre próximo, según personas familiarizadas con el asunto.

No se ha tomado una decisión final y el momento aún podría cambiar, dijeron las personas, quienes pidieron no ser identificadas porque las deliberaciones no son públicas.

Los representantes de WeWork, con sede en Nueva York, no respondieron a una solicitud de comentarios.

SoftBank Group, el mayor inversor de la empresa de alquiler de oficinas, había presionado a WeWork para que pospusiera la oferta de acciones en medio de dudas sobre el negocio, dijeron previamente personas familiarizadas con el asunto. WeWork había planeado comenzar su presentación ante inversores en una gira esta semana.

En enero pasado, SoftBank realizó su última inversión en WeWork, rebautizada como We Co., con una valoración de 47 mil millones de dólares. Recientemente se esperaba que la compañía se valorara en solo 15 mil millones de dólares y tal vez incluso menos, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

La decisión, al menos temporalmente, dejará de lado una fuente importante de capital para el negocio que pierde dinero y podría amenazar un financiamiento crediticio de 6 mil millones de dólares que estaba supeditado a una oferta exitosa.

La demora también agrega otra nota amarga a una serie de ofertas públicas iniciales de alto perfil que con frecuencia resultaron decepcionantes este año. Se esperaba que la oferta de WeWork fuera la mayor después de la de 8.1 mil millones de dólares de Uber Technologies y antes de la de 2.9 mil millones de Avantor y la oferta de 2.34 millones de Uber Lyft, de esos tres solo Avantor cotiza por encima de su precio de oferta.

El probable retraso de WeWork fue informado anteriormente por Wall Street Journal.